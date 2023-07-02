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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل طاجن لحمة الرأس بالطابع الشرقي

لحمة الراس
لحمة الراس

ترغب الكثير من النساء فى تعلم طريقة عمل طاجن لحمة الرأس لتقديمها خاصة فى احتفالات عيد الأضحى والتجمعات العائلية 

نعرض لكم طريقة عمل طاجن لحمة الرأس وذلك من خلال خطوات الشيف شربيني 

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مقادير طاجن لحمة الرأس
طماطم مبشورة 
لحمة رأس 
كرفس
كرات 
بصل 
ثوم 
فلفل حار 
حبهان 
ورق لورا
ملح 

فلفل اسود

طريقة عمل طاجن لحمة الرأس
- اسلقي لحمة الرأس فى حلة بها ماء مغلى والحبهان والملح والفلفل الأسود ورق اللورا والكرات والكرفس والبصل.
- شوحى البصل والثوم المفرومين فى طاسة بها زيت زيتون  وقرن فلفل حار وأضيفى الملح والفلفل الأسود للبصل والثوم والفلفل الحار ثم الطماطم المبشورة

اتركي الطماطم حتى تتسبك ثم ضعي الماء وقطعى لحمة الرأس لشرائح وضعيها على الطماطم والبصل قلبيها جيدا واتركيها حتى تنضج.

لحمة الرأس طاجن لحمة الراس طريقة عمل طاجن لحمة الراس طريقة عمل طاجن لحمة الشيف شربينى

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