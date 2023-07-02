الإذاعة الهولندية : مجهولون هاجموا سفارة بيلاروسيا في لاهاي وكسروا النوافذ

قالت الإذاعة الهولندية، اليوم، إن مجهولين هاجموا سفارة بيلاروس في لاهاي وألقوا الحجارة وكسروا النوافذ وكتبوا شعارات مناهضة.

تعرضت سفارة بيلاروسيا في لاهاي لهجوم من قبل مجهولين في ساعة مبكرة من صباح يوم السبت، حيث قاموا بكسر زجاج النوافذ ورشق المبنى بالحجارة والدهانات.

كما كتب المهاجمون شعارات على جدران السفارة تندد بالرئيس ألكسندر لوكاشينكو، الذي يواجه احتجاجات شعبية واسعة في بلاده منذ إعادة انتخابه المثيرة للجدل في أغسطس 2020.

وقالت وسائل إعلام هولندية، إن الشرطة تمكنت من اعتقال رجل يشتبه في تورطه في الهجوم، في حين فتحت تحقيقًا في ملابسات الحادث، وأدانت الحكومة البيلاروسية الهجوم وطالبت بضمان سلامة موظفيها.

وأفاد مصدر دبلوماسي بيلاروسي لوكالة "سبوتنيك"، أن المهاجمين كسروا ثلاث نوافذ في المبنى، وأضاف أن "الشرطة تصادفت مع أحد المشاركين في هذه المظاهرات غير المشروعة".

وأظهرت صور نشرت على موقع تويتر أن المهاجمين كتبوا على جدران السفارة عبارات مثل "لوكا إرهابي" و"عاشت بيلاروس". وأشار المصدر إلى أن هذه هي المرة الثانية التي تستهدف فيها سفارة بيلاروس في لاهاي خلال عام، حيث تعرض المبنى لإطلاق نار في نوفمبر 2020.