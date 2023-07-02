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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مش عاوزينه .. جماهير الأهلي تفتح النار على إمام عاشور ..فيديو

جماهير الاهلي
جماهير الاهلي

رفضت جماهير الأهلي انضمام إمام عاشور لاعب الزمالك السابق إلى النادي الأهلي بعد انتشار أنباء عن انضمام الفترة المقبلة .

وقالت الجماهير في المدرجات قبل لقاء الأهلي وفيوتشر في بطولة الدوري الممتاز :" صالح سليم مش ناسيين .. إمام عاشور مش عايزين ".
 

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أكدت تقارير صحفية، أن فريق ميتيلاند الدانماركي، قد يبيع إمام عاشور، لاعب الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بشرط الحصول على المبلغ الذي دفعه في يناير للزمالك.

وقالت صحيفة “ Tipsbladet “ الدنماركية: ”رحيل إمام عاشور عن ميتيلاند هذا الصيف محتمل، بعدما انضم إلى صفوف ميتيلاند قادمًا من الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية يناير الماضي مقابل 3 ملايين دولار”.

وأضافت: “إمام عاشور لا يستطيع التأقلم مع طريقة لعب الفريق منذ انضمامه فى يناير الماضى، كونه غير قادر على التعامل مع الطريقة الفنية التى يشارك بها الجهاز الفنى للفريق".

وأشارت: “إذا قررت إدارة نادى ميتيلاند الدنماركى التخلى عن إمام عاشور فأنهم لن يتنازلوا عن الحصول على مبلغ أكبر من القيمة التى ضمه بها من الزمالك في يناير الماضي”.

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