على طريقة إمام عاشور.. خالد الغندور يسخر من انتقال رمضان صبحي للأهلي

سخر الإعلامي خالد الغندور علي انتشار أخبار استعارة الأهلي رمضان صحبي.



وكتب الغندور من خلال حسابه الشخصي فيس بوك: "مسابقة للشطار استعارة رمضان صبحي للاهلي لمدة موسم واحد فقط بسعر دلوقتي تساوي كام مع الحوافز اللي تم دفعها بعد حكم المحكمة بالغرامات منتظر الرقم بالظبط تقريبا ٢ مليون استرليني مش دولار غير طبعا العقد السنوي للاعب و انا دائما الرد يكون بالدلائل مش كلام مرسل ".



وتعرض رمضان صبحي للإصابة خلال الفترة الماضية والتى أبعدته عن المشاركة مع فريق بيراميدز، وأخرجته من حسابات البرتغالي روي فيتوريا المدير الفنى لمنتخب مصر، وأصبح خارج المنتخب الوطني.