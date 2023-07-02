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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

على طريقة إمام عاشور.. خالد الغندور يسخر من انتقال رمضان صبحي للأهلي

الغندور
الغندور

سخر الإعلامي خالد الغندور علي انتشار أخبار استعارة الأهلي رمضان صحبي.


وكتب الغندور من خلال حسابه الشخصي فيس بوك: "مسابقة للشطار استعارة رمضان صبحي للاهلي لمدة موسم واحد فقط  بسعر دلوقتي تساوي كام مع الحوافز اللي  تم دفعها بعد حكم المحكمة بالغرامات  منتظر  الرقم بالظبط  تقريبا ٢ مليون استرليني مش دولار غير طبعا العقد السنوي  للاعب و انا دائما  الرد يكون بالدلائل مش كلام مرسل ".

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وتعرض رمضان صبحي للإصابة خلال الفترة الماضية والتى أبعدته عن المشاركة مع فريق بيراميدز، وأخرجته من حسابات البرتغالي روي فيتوريا المدير الفنى لمنتخب مصر، وأصبح خارج المنتخب الوطني.

الاعلامي خالد الغندور البرتغالي روي فيتوريا المنتخب الوطني انتقال رمضان صبحي

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