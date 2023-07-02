خالد الغندور يطالب بتغيير موعد مباراة الزمالك والمقاولون.. لهذا السبب

كشف خالد الغندور توقيت المباراة القادمة لمنتخب مصر الأوليمبي بالتزامن مع مباراة الزمالك عبر حسابه بموقع فيسبوك.

و كتب خالد الغندور :بسم الله ما شاء الله ماتش منتخب مصر الاوليمبي يوم الثلاثاء مع غينيا و الوصول للأولمبياد ولجنة المسابقات في نفس التوقيت مباراة الزمالك مع المقاولون في كأس مصر.

حقق منتخب مصر الأولمبي، الفوز على منافسه الجابون بنتيجة هدفين دون رد في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة.

وجاء هدف منتخب مصر الأول، عن طريق محمود صابر من تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 42 بعدما لعبت ضربة ركنية علي حدود المنطقة .

وسجل أسامة فيصل لاعب منتخب مصر الأولمبي، الهدف الثاني أمام منافسه الجابون من ضربة جزاء احتسبها الحكم بعد الرجوع إلي تقنية الفيديو في الدقيقة 92 من عمر اللقاء

وبهذه النتيجة يتأهل منتخب مصر الأولمبي إلي دور نصف نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية بعد احتلال صدارة ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط .