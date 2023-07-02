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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أول تعليق من إبراهيم عادل بعد الفوز علي الجابون وتألقه في كأس الأمم الأفريقية

صدى البلد

علق إبراهيم عادل نجم المنتخب الأوليمبي ونادي بيراميدز علي فوز المنتخب على نظيره الجابوني في كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما بهدفين دون رد .


وكتب عادل عبر صفحته الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي انستجرام ماذهب جميل الا لو جاء أجمل فالحمد لله دائما وابدا  .

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 المنتخب الأولمبي الفوز علي منافسه الجابون بنتيجة هدفين دون رد في المباراة التي اقيمت ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة.

جاء هدف المنتخب الأولمبي الأول عن طريق محمود صابر من تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 42 بعدما لعبت ضربة ركنية علي حدود المنطقة .

وسجل أسامة فيصل  لاعب المنتخب الأولمبي الهدف الثاني أمام منافسه الجابون من ضربة جزاء احتسبها الحكم بعد الرجوع الي تقنية الفيديو في الدقيقة 92 من عمر اللقاء. 


بهذه النتيجة يتأهل المنتخب الأولمبي الي دور نصف نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية بعد احتلال صدارة ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط ليواجه غينيا بعد غد الثلاثاء في نصف نهائي البطولة القارية.


يذكر أن إبراهيم عادل لاعب المنتخب الأولمبي ورجل مباراة مصر ومالى وصاحب هدف الفوز للفراعنة، قال إن عبور مالى يمثل عنق زجاجة وهو مجرد بداية للحفاظ الفراعنة فى كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم تحت 23 سنة الجارية فى المغرب والمؤهلة للأولمبياد باريس 2024 .

 
وتابع إبراهيم عادل الحائز على جائزة رجل المباراة للمرة الثانية على التوالى بعدما فاز بها فى لقاء النيجر السابق: نهدى الفوز للجمهور المصري العظيم ونتعهد على مواصلة المسيرة بنفس القوة والحماس، هدفنا التحليق بعيدا فى البطولة.
 
واستطرد إبراهيم عادل: مازال أمامنا الكثير.. لدي ثقة كبيرة فى زملائي، نتمنى أن يخرج للنور فى المباريات القادمة.
 
وأضاف إبراهيم عادل: الفوز على مالى كان مستحقا رغم انه منافس قوى وكبير، لكن الحظ كان حليفنا ونجحنا فى تحقيق الهدف لاقتناص نقاط الثقة.

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