رقم إيجابي لـ ميكالي مع منتخب مصر الأولمبي

حقق منتخب مصر الأولمبي الفوز علي منافسه الجابون بنتيجة هدفين دون رد في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة.

جاء هدف منتخب مصر الأول عن طريق محمود صابر من تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 42 بعدما لعبت ضربة ركنية علي حدود المنطقة .

وسجل أسامة فيصل لاعب منتخب مصر الأولمبي الهدف الثاني أمام منافسه الجابون من ضربة جزاء احتسبها الحكم بعد الرجوع إلى تقنية الفيديو في الدقيقة 92 من عمر اللقاء.

رقم ايجابي لـ ميكالي مع منتخب مصر الاولمبي

نجح ميكالي المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي في التأهل الي دور نصف نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية والاقتراب من الأولمبياد باريس 2024 بعد تصدر المجموعة دون دخول أي هدف في مرماه



ونجح منتخب مصر الاولمبي في تسجيل 3 أهداف منهم اثنين في مرمي الجابون وفوز بهدف امام الجابون وتعادل سلبي أمام النيجر

ويلعب منتخب مصر الأولمبي أمام منافسه الغيني بعد غد الثلاثاء، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مصر .