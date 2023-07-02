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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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ناقد رياضي: مستوى منتخب مصر الأوليمبي ليس مرضيا رغم النتائج الإيجابية.. فيديو

منتخب مصر الأوليمبي
منتخب مصر الأوليمبي

أكد لطفي السقعان الناقد الرياضي ، أن المستوى العام للمنتخب الأوليمبي غير مرضي على الرغم من تحقيق نتائج ايجابية في بطولة افريقيا تحت 23 سنة.

 

وقال لطفي السقعان، خلال لقاء له لبرنامج “صباح البلد”، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي “أحمد حمدي”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامية “لميس سلامة”، أنه أتوقع أن تكون المبارة النهاية لبطولة افريقيا تحت 23 سنة بين المغرب ومصر.

 

وتابع الناقد الرياضي لطفي السقعان، أن الانسجام ليس بالشكل الأمثل بين لاعبي المنتخب الاوليمبي على الرغم من وجود مدر فني بصماته واضحة.

 

وجود منتخبات قوية

وأشار لطفي السقعان إلى أن منتخب مصر سيتأهل لأولمبياد 2024، ولكن سيكون هناك صعوبات كبيرة في ظل عدم وجود أي محترف لمنتخب مصر الأوليمبي  ووجود منتخبات قوية على الساحة.

المنتخب الاوليمبى بطولة افريقيا صدى البلد لميس سلامة منتخب مصر الأوليمبي

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