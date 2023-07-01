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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شوط أول سلبي بين منتخب مصر الأولمبي والجابون في أمم إفريقيا تحت 23 سنة

منتخب مصر الاولمبي
منتخب مصر الاولمبي

انتهت أحداث الشوط الأول بين منتخب مصر الأوليمبي ونظيره الجابون، بالتعادل السلبي، في المباراة المقامة حاليا ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم اللإفريقية تحت 23 سنة.

وسيطر منتخب مصر، معظم أوقات الشوط الأول، ولكن دون خطورة كبيرة على مرمى الجابون، حيث وصل نسبة استحواذ الفراعنة إلى 53% مقابل 47% للجابون.

ويحتل منتخب مصر المركز الأول في جدول ترتيب المجموعة برصيد 5 نقاط بينما يحتل منتخب الجابون المركز الأخير برصيد نقطة واحده.

ويحاول منتخب مصر الفوز أمام الجابون لمواصلة تصدر المجموعة والابتعاد عن النيجر صاحب المركز الثاني برصيد 5 نقاط .

وحصل اللاعب روي مبونجي على بطاقة حمراء في الدقيقة 42 من عمر المباراة. 

تشكيل منتخب مصر

حراسة المرمى: حمزة علاء.
 الدفاع: محمد طارق - محمد مغربي – حسام عبد المجيد – محمد حاتم سكر.
الوسط: محمود جهاد – أحمد نبيل كوكا – محمود صابر.
الهجوم: أحمد عاطف قطة – أسامة فيصل - إبراهيم عادل.


وجاء تشكيل الجابون كالتالي: 
حراسة المرمى: فرانسيس بيكالي

الدفاع: جرايج أوريت - يوري مبولا - ليفي نيدوتومي - أيدلاين ماتوتي

الوسط: جيرمي موسانجو - فلوريس ديجافي- ميشاك ميالا

الهجوم: روي مبونجي - ساماكي باجناما -جيرمي توركي

 

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شوط أول سلبي بين منتخب مصر الأولمبي والجابون في أمم إفريقيا تحت 23 سنة

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