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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة 4 أشخاص في انقلاب ملاكي بصحراوي ملوي جنوب المنيا

حادث مروري بالمنيا
حادث مروري بالمنيا

أصيب 4 أشخاص إثر انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الغربي بالقرب من مركز ملوي جنوب المنيا، وتحرر محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق، وتم إزالة آثار الحادث لتسيير الحركة المرورية أمام السيارات بالطريق الصحراوي.

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تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من غرفة عمليات النجدة، يتضمن انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الغربي بالقرب مدخل مدينة ملوي.

 

علي الفور انتقلت سيارات فرع هيئة الإسعاف وقوة من مباحث مركز شرطة ملوي ورجال الحماية المدنية وتبين إصابة 4 أشخاص بإصابات مختلفة تنوعت بين كدمات وسحجات واشتباه ارتجاج وكسور بأنحاء الجسم.

 

تم نقل المصابين إلى مستشفى ملوي التخصصي لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة، وكشفت التحريات الأولية لرجال الشرطة وفريق البحث الجنائي، أن سبب وقوع الحادث هو السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة وتم التحفظ على السيارة الملاكي تحت تصرف جهات التحقيق، وتم إزالة آثار الحادث وفتح الطريق مرة أخري، وحررت الأجهزة الأمنية محضرا وتولت النيابة العامة التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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