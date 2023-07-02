أشرف عقبة: المبادرات الصحية أحدثت نقلة نوعية كبيرة في النظام العلاجي

قال أشرف عقبة، رئيس أقسام الباطنة والمناعة السابق بجامعة عين شمس، إن مبادرة 100 يوم صحةتستكمل ما تم من مبادرات سابقة، وهي تولي اهتماما كبيرا للوقاية من الأمراض والاكتشاف المكبر.

وأضاف أشرف عقبة، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج “إكسترا اليوم”، المذاع على قناة “إكسترا نيوز”، أن ما يحدث من وقاية واكتشاف مبكر للأمراض، بمثابة نقلة كبيرة للنظام الطبي في مصر، مؤكدا “تلك المبادرات أحدثت نقلة نوعية كبيرة”.

وتابع “وحدات الرعاية الأولية والقوافل الطبية ساهموا في إحداث نقلة نوعية في قطاع الصحة، منوها بأن الدولة تسعى أيضا إلى القضاء على قوائم الانتظار، داخل المستشفيات”.

وأوضح أن المبادرات الصحية متكاملة، وشاملة كل الأعمار والمواطنين في جميع أنحاء الجمهورية، مؤكدا على أن القطاع الصحي شهد إنجاز كبير خلال السنوات الماضية.