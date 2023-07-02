عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تقديم 71 ألفًا و252 خدمة ضمن المبادرات الرئاسية في جميع المحافظات.. تفاصيل حملة 100 صحة

صدى البلد

 


تلقى الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، تقريرا مفصلا عن خدمات المبادرات الصحية الرئاسية، والقوافل والطبية، وحملات التوعية التي قدمتها حملة «100 يوم صحة» للمواطنين، خلال عملها أمس، في جميع محافظات الجمهورية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه وفقا للتقرير، فإن حملة «100 يوم صحة» قدمت خدمات مبادرات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لـ71 ألفًا و252 خدمة، وكانت الشرقية المحافظة الأعلى في إجمالي الخدمات المقدمة، وذلك بـ10 آلاف و473 خدمة، تليها المنوفية بـ9 آلاف و608 خدمات.

وأضاف «عبدالغفار» أن الحملة قدمت خدمات مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة لـ7 آلاف و430 سيدة -في أول زيارة- وكانت الشرقية أعلى المحافظات بتقديم 1125 خدمة، تليها محافظة المنوفية بـ981 خدمة، فيما بلغت الزيارات العارضة والمتكررة 24 ألفًا و776 زيارة، تصدرتها الشرقية بـ5 آلاف 211 زيارة، وتلتها الدقهلية بـ3 آلاف و501 زيارة.

ولفت «عبدالغفار» إلى أن حملة «100 صحة» قدمت خدمات مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى حديثي الولادة لـ 2948 طفلا، وجاءت الشرقية في الصدارة بـ401 طفل، تليها  محافظة الغربية بفحص 272 طفلا.

وتابع «عبدالغفار» أنه وفقا للتقرير فإن حملة «100 يوم صحة» قدمت أمس، 26 ألفًا و267 خدمة، ضمن مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي، وكانت المنوفية أعلى المحافظات بتقديم 4 آلاف و584 خدمة، تليها محافظة الغربية بـ3 آلاف و630 خدمة.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن الحملة قدمت أمس، 1915 خدمة ضمن المبادرة الرئاسية لصحة الأم والجنين، وكانت المنوفية أعلى المحافظات بتقديم 594 خدمة، تليها محافظة الشرقية بـ 566 خدمة، مضيفا أن حملة «100 يوم صحة» قدمت 1409 خدمات لاستخراج شهادات مبادرة الرئيس لفحص المقبلين على الزواج، وكانت الدقهلية أعلى المحافظات بـ218 خدمة، تليها محافظة المنيا بـ161 خدمة.

وقال «عبدالغفار» إن حملة «100 يوم صحة» قدمت خدمات مبادرة الرئيس لفحص الأورام السرطانية (البروستاتا - القولون- الرئة - عنق الرحم) بملئ 6 آلاف و498 استمارة استبيان، وكانت القليوبية أعلى المحافظات بـ2878 استمارات، تليها محافظة البحيرة بـ1742 استمارة.

ولفت «عبدالغفار» أن عدد القوافل المتمركزة في جميع محافظات الجمهورية، ضمن حملة «100 يوم صحة» بلغت 62 قافلة، لتغطي أماكن تجمعات المواطنين، في الميادين، والطرق والشوارع الرئيسية،  الأكثر ازدحاما إلى جانب المدن الساحلية والشواطئ.

وأشار إلى أن إجمالي المترددين على القوافل الطبية، أمس بلغ 4749 مواطنا، وتم صرف العلاج لـ 4255 مواطنا، وقدمت القوافل خدمات أشعة سونار لـ 19 مواطنا، وخدمات التحاليل المعملية لـ 187 حالة، فيما تم تحويل 40 مواطنا للمستشفيات لاستكمال العلاج.

وأضاف «عبدالغفار» أن حملة «100 يوم صحة» قدمت خدمات التوعية والتثقيف الصحي لـ 33 ألفًا و694 مواطنا من خلال فرق التواصل المجتمعي المنتشرة بالمناطق العامة والنوادي والمولات بالمحافظات، لرفع الوعي وتوجيه المواطنين إلى تلقي خدمات مبادرات الصحة العامة التي تقدمها الحملة، كما تم عقد ندوات تثقيفية وأنشطة توعوية.

ودعا «عبدالغفار» جميع المواطنين إلى التوجه لمقرات تقديم خدمات الحملة، وأماكن تمركز العيادات المتنقلة، للاستفادة بخدماتها، أو طلب الزيارات المنزلية للمرضى من المسنين، وغير القادرين على الحركة عبر الخط الساخن «15335».

39aabddf-e459-47d6-ac21-387dc3d3fc6d
39aabddf-e459-47d6-ac21-387dc3d3fc6d
f361c84b-5b23-4103-9f17-1ad22925b477
f361c84b-5b23-4103-9f17-1ad22925b477
d305d389-a36d-4fd7-8c0b-4763bba8196a
d305d389-a36d-4fd7-8c0b-4763bba8196a
2b15117a-ef42-48d1-9d23-d565adcd0b19
2b15117a-ef42-48d1-9d23-d565adcd0b19
b28c47fa-0698-4798-8828-18416cfcdb51
b28c47fa-0698-4798-8828-18416cfcdb51

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اخرسي.. أحمد سعد يهين منظمة حفلته بعد تقاضيه 80 ألف دولار في ساعة غنا| القصة الكاملة

نموذج إجابة امتحان الفيزياء 2023 .. خبر عاجل بشأنه الآن

فضيحة .. أحمد سعد ومنظمة حفلته بتونس يتبادلان الألفاظ على الهواء.. فيديو

6 نقط وخسارة| 4 عقوبات تنتظر الزمالك حال الانسحاب من قمة الأهلي.. تفاصيل المادة 51

بسبب بوست الخروف.. قناة cbc تحيل المذيعة رضوى الشربيني للتحقيق

تهريج.. كريم شحاتة: إيقاف نجم الزمالك بسبب احتفال خادش للحياء

قبل مرور ساعة.. إجابات الفيزياء والتاريخ في كل جروبات الغش

بعد نشر إعلان وفاة إسلام حافظ.. أول تعليق من زوجته جيهان خليل

ترشيحاتنا

تحرك عاجل من "التعاون الإسلامي" ضد حرق المصحف في السويد

نهاية الزيجة رقم 12.. رجال في حياة غادة عبد الرازق.. فيديوجراف

أسئلة غير مباشرة.. تباين آراء طلاب الثانوية العامة حول امتحان التاريخ

التعليم ترد على شكاوى صعوبة امتحان تاريخ الثانوية العامة :مطابق للمواصفات

السعودية.. وفاة الأمير طلال بن منصور بن عبدالعزيز

عائد مدفوع مقدما.. شهاده "اختيارك" من بنك التنمية الصناعية "IDB"

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عنف ودمار باريس.. هذا ما فعلته العنصرية بأهم دول السياحة العالمية

عادات نفعلها في الصيف تسبب مرضا جلديا خطيرا.. احذروها

الأهلي ماركة عالمية.. سطلانة تغزو معقل ريال مدريد.. تفاصيل بالصور

غرائب العيد.. خناقة في الساحل بالمايوهات وجزار المونوريل وعجل نط من البلكونة

فيديو

اخرسي.. أحمد سعد يهين منظمة حفلته بعد تقاضيه 80 ألف دولار في ساعة غنا| القصة الكاملة

استمر 10 أيام.. حريق قرية بسوهاج يتجدد كلما انطفأ ويلتهم المنازل والمحاصيل

فضيحة .. أحمد سعد ومنظمة حفلته بتونس يتبادلان الألفاظ على الهواء.. فيديو

من الألف للياء.. تفاصيل القبض على جزار المونوريل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

نهال علام

نهال علام تكتب : ثورة 30 يونيو

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. 10 سنوات غيرت مستقبل مصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الغرب والأديان السماوية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لبنان والدين العام

د. صابر حارص يكتب: خلاصة الدين كله في الحج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: مشروعك في الصيف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: 10سنوات من التحديات والمزيد من الإنجازات

اﻟﻤﺰﻳﺪ