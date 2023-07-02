جمال الكشكي: الحوار الوطني جزء من نسيج 30 يونيو

أكد جمال الكشكي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن الحوار الوطني جزء من نسيج 30 يونيو ومن مسار جديد نحو الجمهورية الجديدة.



وأضاف جمال الكشكي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"،: "الجمهورية الجديدة تقوم على مفهوم الدولة الوطنية ومشاركة التيارات الوطنية في صنع القرار تحت مظلة الدولة المصرية وكل الوطنيين"، لافتا: "الحوار الوطني يستدعي جماعة 30 يونيو، وهي الجماعة الوطنية الحقيقية بكل أطيافها وبمختلف ألوانها السياسية".

وأشار جمال الكشكي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني،: "عندما نتأمل في صورة الحوار الوطني ونجد المشاركين من مختلف التيارات والأحزاب والألوان السياسية هذه الصورة تنقلنا لصورة مشهد 30 يونيو و3 يوليو والخط الرابط بينهما هو الدولة المصرية واستعادة الهوية والروح المصرية".

واسترسل جمال الكشكي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني،: "الرابط بين ثورة 30 يونيو والحوار الوطني هو الحفاظ على الهوية الوطنية للدولة المصرية واستعادة روح وعافية الدولة".