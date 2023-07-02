منجي بدر: الحوار الوطني جعل المواطن يساهم بشكل مباشر في مناقشة قضاياه

أكد الدكتور منجي بدر، المفكر الإقتصادي، أن الريف المصري أصبح به كافة الخدمات التي يمكن أن يتم تقديمها للمواطن، إضافة إلى أن الحياة في الريف أصبحت أقل وطأة من الحياة في المدن.

وقال منجي بدر، خلال لقاء له لبرنامج “صباح البلد”، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي “أحمد حمدي”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامية “رشا مجدي”، أن الحوار الوطني هو أحد مخرجات ثورة 30 يونيو، إضافة إلى أنه يمثل منظومة تجعل المواطن المصري يساهم بشكل مباشر في مناقشة القضايا الهامة.

النضج المجتمعي.

وتابع المفكر الإقتصادي، أنه تم بذل مجهودات كبيرة في الحوار الوطني، خاصة أنه ناقش أكثر من 130 قضية هامة، وهو نتاج من النضج المجتمعي.