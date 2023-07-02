3 ميداليات متنوعة في الدوري العالمي للكاراتيه

انتزع لاعبو منتخبنا الوطني للشباب والناشئين والأشبال، ثلاث ميداليات متنوعة بواقع فضيتين وبرونزية في الدوري العالمي للكاراتيه المقام حاليا في كرواتيا.



حصدت ريناد أسامة الميداليه الفضية فى منافسات الكاتا.. كما حصدت حبيبه موسي الميداليه الفضيه فى منافسات الكاتا شابات.. بينما جاءت البرونزية من نصيب هاجر أمام في منافسات كوميتيه شابات وزن تحت 55 كجم.



واحرز المركز الخامس كلا من مريم عبد الغنى كاتا ناشئات، ملك قاعود كوميتيه في وزن تحت 68 كجم .



أشاد محمد الدهراوي رئيس الاتحاد بالمستوى المتميز الذي ظهر عليه اللاعبون في أول مشاركة دولية لهم مؤكدا أنهم سيكتسبون المزيد من الخبرات من خلال مشاركتهم في البطولات القادمة التي سيشاركون فيها.



أضاف أن ما يتحقق من إنجاز يعود إلى الدعم اللامحدود الذي تقدمه الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي بالإضافة إلى حرص وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي على تذليل كافة العقبات أمامهم.