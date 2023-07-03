عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

1.2 مليار ريال قيمة التداول العقاري بسلطنة عُمان نهاية مايو

سلطنة عمان
سلطنة عمان

سجل إجمالي قيمة التداول العقاري في سلطنة عُمان ارتفاعا بـ 37.8 بالمائة مسجلا بنهاية شهر مايو 2023م ما قيمته مليار و220 مليونًا و600 ألف ريال عُماني مقارنة بـ 885 مليونًا و600 ألف ريال عُماني خلال نفس الفترة من 2022م.

وأشارت الإحصاءات الأولية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات بسلطنة  عُمان الي أن الرسوم المحصلة لجميع التصرفات القانونية بلغت 28.9 مليون ريال عُماني بارتفاع نسبته 17.5 بالمائة عن نهاية شهر مايو 2022م، فيما بلغت القيمة المتداولة لعقود البيع 468 مليون ريال عُماني لـ 27 ألفا و823 عقد بيع بارتفاع في القيمة نسبته 6.4 بالمائة مقابل انخفاض في عدد العقود بـ 4.1 بالمائة.

ارتفاع عقود الرهن العقاري في عُمان

 

كما ارتفعت القيمة المتداولة لعقود الرهن في سلطنة عُمان بنسبة 70.3 بالمائة مسجلة 748.4 مليون ريال عُماني لـ 10 آلاف و110 عقود، فيما بلغ عدد عقود المبادلة 620 عقدًا بقيمة 4.2 مليون ريال عُماني.

txt

اقتصاد عمان | تقرير : نمو عرض النقد بالسلطنة

txt

الإمارات تتصدر النمو الاقتصادي بالمنطقة في النصف الثاني من 2023

وبلغ عدد الملكيات الصادرة بنهاية شهر مايو 2023م نحو 99 ألفًا و893 ملكية بارتفاع نسبته 7.6 بالمائة فيما بلغ عدد الملكيات الصادرة لأبناء مجلس التعاون لدول الخليج العربية 516 ملكية بارتفاع نسبته 68.1 بالمائة.

 

 

ع مان التداول العقاري مجلس التعاون الخليجي شهر مايو 2023 ريال ع ماني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم يفجر مفاجأة حول امتحان الكيمياء للثانوية العامة

على طريقة إمام عاشور.. خالد الغندور يسخر من انتقال رمضان صبحي للأهلي

هتاف جماعي ورسالة للخطيب| فرمان من مدرجات الأهلي بشأن إمام عاشور

انتقاد شديد اللهجة من كولر لـ كهربا

خبير تحكيمي يفجر مفاجأة عن هدف فيوتشر في الأهلي .. فيديو

من يؤخر صلاة العشاء بعد منتصف الليل.. احذره لـ5 أسباب

أحمد عاطف يفتح النار علي كولر بعد اتهامه بإضاعة الوقت

عودة الهدوء.. نداء عاجل من جدة نائل عقب مقتله على يد الشرطة الفرنسية

ترشيحاتنا

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 3-7-2023 في القاهرة والمحافظات

هل يجوز النوم قبل الفجر بنصف ساعة؟.. يحرمك من 20 رزقا فاحذره

560 ساعة غوص لدراسة وانتشال حطام سفينة فينيقية غارقة منذ 2500 عام.. تفاصيل

أنقذ مصر من الفوضى.. ماذا قال النواب عن ذكرى بيان 3 يوليو؟

1.2 مليار ريال قيمة التداول العقاري بسلطنة عُمان نهاية مايو

صفقات الأهلي الجديدة في الميركاتو الصيفي لتعويض غياب الراحلين.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بتتكسر وضعيفة... تناول هذه الفيتامينات لعلاج الأظافر

طريقة عمل فطائر البسطرمة بمذاق لا يقاوم

طريقة عمل خلية السينابون| جديدة وغير تقليدية

بملابس جريئة| ابنة عمرو دياب تثير ضجة بهذه الإطلالة.. شاهد

فيديو

الزعل يعمل أكتر من كدة.. القصة الكاملة لفقدان المذيعة أميمة بدري النطق بشكل مفاجئ «فيديوجراف»

ناقد: ياسمين صبري مشروع فتاة أحلام ولكنها لا تملك القدرة على تقديم الكوميديا

حادثة تثير الدهشة والعجب.. جزائري يستعيد بصره وهو ساجد

فرصة ما تتعوضش.. الإسكان: طرح شقق جديدة بالتقسيط في 4 مدن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

نهال علام

نهال علام تكتب : ثورة 30 يونيو

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. 10 سنوات غيرت مستقبل مصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الغرب والأديان السماوية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لبنان والدين العام

د. صابر حارص يكتب: خلاصة الدين كله في الحج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: مشروعك في الصيف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: 10سنوات من التحديات والمزيد من الإنجازات

اﻟﻤﺰﻳﺪ