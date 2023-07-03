1.2 مليار ريال قيمة التداول العقاري بسلطنة عُمان نهاية مايو

سجل إجمالي قيمة التداول العقاري في سلطنة عُمان ارتفاعا بـ 37.8 بالمائة مسجلا بنهاية شهر مايو 2023م ما قيمته مليار و220 مليونًا و600 ألف ريال عُماني مقارنة بـ 885 مليونًا و600 ألف ريال عُماني خلال نفس الفترة من 2022م.

وأشارت الإحصاءات الأولية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات بسلطنة عُمان الي أن الرسوم المحصلة لجميع التصرفات القانونية بلغت 28.9 مليون ريال عُماني بارتفاع نسبته 17.5 بالمائة عن نهاية شهر مايو 2022م، فيما بلغت القيمة المتداولة لعقود البيع 468 مليون ريال عُماني لـ 27 ألفا و823 عقد بيع بارتفاع في القيمة نسبته 6.4 بالمائة مقابل انخفاض في عدد العقود بـ 4.1 بالمائة.

ارتفاع عقود الرهن العقاري في عُمان

كما ارتفعت القيمة المتداولة لعقود الرهن في سلطنة عُمان بنسبة 70.3 بالمائة مسجلة 748.4 مليون ريال عُماني لـ 10 آلاف و110 عقود، فيما بلغ عدد عقود المبادلة 620 عقدًا بقيمة 4.2 مليون ريال عُماني.

وبلغ عدد الملكيات الصادرة بنهاية شهر مايو 2023م نحو 99 ألفًا و893 ملكية بارتفاع نسبته 7.6 بالمائة فيما بلغ عدد الملكيات الصادرة لأبناء مجلس التعاون لدول الخليج العربية 516 ملكية بارتفاع نسبته 68.1 بالمائة.