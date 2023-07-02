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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل من الخارجية السعودية بشأن حرق المصحف بالسويد

السعودية
السعودية

قالت وزارة الخارجية السعودية، إن المملكة تؤكد رفضها القاطع لقيام أحد المتطرفين بحرق نسخة من المصحف. كما استدعت الخارجية السعودية سفيرة السويد لدى المملكة.

وفي وقت سابق اليوم، أدانت الحكومة السويدية، إحراق المصحف ووصفته بالعمل "المعادي للإسلام". حيث قام رجل يدعى سلوان موميكا لاجئ عراقي بتمزيق القرآن وحرقه أمام المسجد المركزي في ستوكهولم يوم الأربعاء الماضي والذي وافق أول أيام عيد الأضحى.

واتهمت الشرطة السويدية موميكا بالتحريض ضد جماعة عرقية أو قومية، لكنه وصف نفسه في مقابلة صحفية بأنه لاجئ عراقي يسعى لحظر القرآن.

كما دعت منظمة التعاون الإسلامي، اليوم الأحد، إلى اتخاذ تدابير جماعية ضد تكرار تدنيس القرآن والإساءة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم.

جاء ذلك خلال اجتماع طارئ للأمانة العامة للمنظمة بعد واقعة حرق القرآن في السويد الأسبوع الماضي، ونقلت "رويترز" عن التلفزيون السعودي قوله إن المنظمة شدَّدت على ضرورة تطبيق القانون الدولي لحظر الكراهية الدينية.

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