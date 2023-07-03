المستشار خالد محجوب: طلبت من الشهيد هشام بركات تأمين محكمة الإسماعيلية

قال المستشار خالد محجوب، رئيس محكمة الاستئناف بالقاهرة، إنه رد على إخواني أخبره بأنه لن يفصل في قضية اقتحام السجون ولن يعود لمنصة القضاء مرة ثانية.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز": "قلت له لم ولن يخلق الله عبدًا ويوليه ولاية القضاء ويأتي عبدًا ليقصيه فالإقصاء من الله سبحانة وتعالى وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم صباح باكر".

وتابع، أنه يوم 22 يونيو، تحولت المحكمة لشجار بين أبناء الاسماعيلية والإخوان وصيب عددًا من أبناء الًإسماعيلية، مشيرًا إلى أنه خاطب الشهيد هشام بركات، وطلب منه تأمين المحكمة حتى يستطيع القاء الحكم وهو بدوره خاطب الأجهزة الأمنية بالاسماعيلية وكان التأمين على أعلى مستوى من قبل وزارة الداخلية.

وأشار إلى أن الاستراحة التي يقيم بها في نفس المحكمة وكان يرى القوات الامنية والقيادات الامنية موجودة لتأمين المحكمة.



وعن نص الحكم قال: "انتهت المحكمة بوجود بعض الجرائم تتمثل في جرائم تخريب مع جهات أجنبية وتتعاون معها فيه معادي لمصر وغير معادي ويوجد عملية اقتحام للحدود الشرقية وتعدي على الشريط الحدودي متمثل في 60 كيلو في رفح واقتحام السجون واتلاف المعدات وأملاك الدولة ووصلنا أن هناك مخططًا كبيرًا حدث لاسقاط الدولة المصرية من قبل هؤلاء تتزعمه اكبر دول العالم وقلنا إن هناك عملية اقتحام تمت من قبل أجانب ويوجد صناديق أجنبية وأسلحة غير مصنعة بمصر استخدمت في وقت الحدث وأن هناك مساجين توفيت".