عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

المستشار خالد محجوب: طلبت من الشهيد هشام بركات تأمين محكمة الإسماعيلية

المستشار خالد محجوب
المستشار خالد محجوب

قال المستشار خالد محجوب، رئيس محكمة الاستئناف بالقاهرة، إنه رد على إخواني أخبره بأنه لن يفصل في قضية اقتحام السجون ولن يعود لمنصة القضاء مرة ثانية.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز": "قلت له لم ولن يخلق الله عبدًا ويوليه ولاية القضاء ويأتي عبدًا ليقصيه فالإقصاء من الله سبحانة وتعالى وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم صباح باكر".

وتابع، أنه يوم 22 يونيو، تحولت المحكمة لشجار بين أبناء الاسماعيلية والإخوان وصيب عددًا من أبناء الًإسماعيلية، مشيرًا إلى أنه خاطب الشهيد هشام بركات، وطلب منه تأمين المحكمة حتى يستطيع القاء الحكم وهو بدوره خاطب الأجهزة الأمنية بالاسماعيلية وكان التأمين على أعلى مستوى من قبل وزارة الداخلية.

وأشار إلى أن الاستراحة التي يقيم بها في نفس المحكمة وكان يرى القوات الامنية والقيادات الامنية موجودة لتأمين المحكمة.


وعن نص الحكم قال: "انتهت المحكمة بوجود بعض الجرائم تتمثل في جرائم تخريب مع جهات أجنبية وتتعاون معها فيه معادي لمصر وغير معادي ويوجد عملية اقتحام للحدود الشرقية وتعدي على الشريط الحدودي متمثل في 60 كيلو في رفح واقتحام السجون واتلاف المعدات وأملاك الدولة ووصلنا أن هناك مخططًا كبيرًا حدث لاسقاط الدولة المصرية من قبل هؤلاء تتزعمه اكبر دول العالم وقلنا إن هناك عملية اقتحام تمت من قبل أجانب ويوجد صناديق أجنبية وأسلحة غير مصنعة بمصر استخدمت في وقت الحدث وأن هناك مساجين توفيت".

المستشار خالد محجوب الشاهد الشهيد هشام بركات محكمة الإسماعيلية محمد الباز الدولة المصرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم يفجر مفاجأة حول امتحان الكيمياء للثانوية العامة

كم نقطة تفصل الأهلي عن اللقب رقم 43 في تاريخه؟

نموذج إجابة امتحان الفيزياء 2023 .. خبر عاجل بشأنه الآن

على طريقة إمام عاشور.. خالد الغندور يسخر من انتقال رمضان صبحي للأهلي

سيطرة كاملة.. تحرك عاجل من بوتين ضد مجموعة فاجنر

الحزن ضيع صوتها.. مذيعة شهيرة فقدت النطق لسبب نفسي وهذه روشتة العلاج

للتخفيف عن المواطنين.. أحمد موسى يناشد الحكومة هذا الأمر على الهواء

اخرسي.. أحمد سعد يهين منظمة حفلته بعد تقاضيه 80 ألف دولار في ساعة غنا| القصة الكاملة

ترشيحاتنا

لحظة مغادرة رئيس الوزراء للأراضي السعودية عقب اتمام مناسك الحج.. فيديو

مصدر امنى : مرتكب حادث تصادم القاهرة الجديدة ليس ضابط شرطة

أخبار التوك شو ..أحمد موسى يناشد الحكومة بهذا الأمر ويحذر هؤلاء علي الهواء..وتفاصيل إضافة 28 قاطرة جديدة لأسطول قناة السويس

أحمد عاطف: لعبنا للفوز على الأهلي.. وهدفي في شباك الشناوي صحيح

هتاف جماعي ورسالة للخطيب| فرمان من مدرجات الأهلي بشأن إمام عاشور

تطورات خطيرة بشأن هجوم أوكرانيا المضاد ضد روسيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احتفالات ثقافة بني سويف بذكرى ثورة 30 يونيو|صور

أهمها التوت.. تعرف على الأطعمة التي تخفض ضغط الدم

رجعت في كلامها.. لن تتوقع ما فعلته رضوى الشربيني بعد تصريح الخروف

ماذا يحدث لجسمك عند تناول ماء جوز الهند؟

فيديو

ناقد: ياسمين صبري مشروع فتاة أحلام ولكنها لا تملك القدرة على تقديم الكوميديا

حادثة تثير الدهشة والعجب.. جزائري يستعيد بصره وهو ساجد

فرصة ما تتعوضش.. الإسكان: طرح شقق جديدة بالتقسيط في 4 مدن

أنا حي.. فيس بوك يعلن وفاة فنان مصري وهو على قيد الحياة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

نهال علام

نهال علام تكتب : ثورة 30 يونيو

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. 10 سنوات غيرت مستقبل مصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الغرب والأديان السماوية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لبنان والدين العام

د. صابر حارص يكتب: خلاصة الدين كله في الحج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: مشروعك في الصيف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: 10سنوات من التحديات والمزيد من الإنجازات

اﻟﻤﺰﻳﺪ