عودة الهدوء.. نداء عاجل من جدة نائل عقب مقتله على يد الشرطة الفرنسية

دعت جدة المراهق الذي قتلته الشرطة بعد أن أوقفت سيارته في إحدى ضواحي العاصمة الفرنسية باريس إنها تريد انتهاء أعمال الشغب التي اندلعت في أنحاء البلاد بعد مقتل حفيدها ودخلت ليلتها السادسة أمس الأحد.

وأضافت السيدة التي عرفتها وسائل الإعلام الفرنسية باسم نادية أن مثيري الشغب يستغلون مقتل نائل كمبرر لإحداث فوضى وأن الأسرة ترغب في استتباب الهدوء.

وقالت نادية لتلفزيون (بي.إف.إم) الفرنسي: "أطلب منهم (مثيري الشغب) التوقف عن ذلك".

وأضافت "نائل مات. ابنتي ضاعت... لم تعد ترغب في الحياة بعد الآن".

ولدى سؤالها عن حملة لجمع الأموال تلقت تعهدات بأكثر من 670 ألف يورو (731 ألف دولار) للشرطي المتهم بالقتل العمد في حادث إطلاق النار، قالت نادية: "قلبي يؤلمني".

وقال وزير الداخلية جيرالد دارمانان إنه تم نشر 45 ألف شرطي مرة أخرى ليل الأحد لردع مثيري الشغب الذين أضرموا النار في سيارات ونهبوا متاجر واستهدفوا قاعات البلديات ومراكز للشرطة وشمل ذلك الهجوم على منزل رئيس بلدية لاي ليه روز بينما كانت زوجته وأطفاله نائمين بالداخل.