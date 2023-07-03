احذروا المكملات الغذائية.. وفاة لاعب كمال أجسام شهير

توفي لاعب كمال الاجسام العالمي جو لينذر بسبب المكملات الغذائية التي يعتمد عليها الكثير من أصحاب هذه الرياضة.



وعندما يتعلق الأمر بالمكملات ، هناك الكثير من الضجيج حول فوائدها المحتملة بحيث يصعب فصل الحقيقة عن الخيال. في حين أنه من الصحيح أن الفيتامينات والمعادن ضرورية للصحة ، فليس صحيحًا أن تناولها في شكل حبوب أو كبسولات أو مسحوق - خاصة في الجرعات الكبيرة - ضروري أو بدون مخاطر.

لسبب واحد ، يمكن أن تتفاعل المكملات الغذائية في بعض الأحيان مع بعضها البعض ، وكذلك مع الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية (OTC) والأدوية الموصوفة. بالإضافة إلى ذلك ، على عكس الأدوية ، فإن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) غير مصرح لها بمراجعة المكملات الغذائية للتأكد من سلامتها وفعاليتها قبل تسويقها.



ونُشرت أبحاث عن المكملات الغذئية التي تزيد عن 1000 ملليجرام (مجم) من الكالسيوم بزيادة خطر الوفاة من السرطان (على الرغم من أن المعهد الوطني للسرطان يشير إلى أن دراسات أخرى نقترح العكس). علاوة على ذلك ، أظهرت البيانات أن الأشخاص الذين تناولوا كميات كافية من المغنيسيوم والزنك والفيتامينات A و K كان لديهم خطر أقل للوفاة - ولكن فقط إذا حصلوا على هذه العناصر الغذائية من الطعام بدلاً من المكملات.