8 نقاط حاسمة.. ماذا يحتاج الأهلي للتتويج بلقب الدوري بعد تعادل فيوتشر؟

تعادل فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة السويسرى مارسيل كولر مع نظيره فريق فيوتشر سلبيا في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس الأحد باستاد السلام ضمن منافسات الجولة 24 والمؤجلة من مسابقة الدوري.

ويسعى الأهلي لمواصلة انتصاراته المحلية بهدف استعادة درع الدوري رقم 43 في تاريخه الذى بات قاب قوسين او أدنى من قلعة الجزيرة.

الأهلي على بعد خطوات من لقب الدوري

يحتاج النادي الأهلي إلي 8 نقاط من 7 مباريات لضمان التتويج بلقب الدورى.

المباريات القادمة وبلوغ النقطة 77.

ويتصدر النادي الأهلي ترتيب جدول الدوري الممتاز برصيد 69 نقطة بعد التعادل سلبيا امام فيوتشر.

ويواجه فريق الأهلي نظيره الاسماعيلى فى استاد برج العرب ثم الاتحاد السكندرى فى برج العرب .

ويخوض النادي الأهلي مباراة القمة أمام الزمالك فى القاهرة ثم يلتقي المقاولون العرب فى الجبل الأخضر وحرس الحدود فى استاد القاهرة وبيراميدز فى الدفاع الجوى على ان يختتم لقاءات الدوري الممتاز أمام المصرى فى برج العرب.

مباريات الأهلي في شهر يوليو



الأهلي vs الإسماعيلي: 8:30م – 5 يوليو

الاتحاد السكندري vs الأهلي: 8:30م – 8 يوليو

الأهلي vs الزمالك 8:30م - 13 يوليو

المقاولون العرب vs الأهلي: 7:00م - 16 يوليو

الأهلي vs حرس الحدود: 8:30م - 19 يوليو

بيراميدز vs الأهلي: 8:30م - 23 يوليو

المصري vs الأهلي: 8:30م - 26 يوليو

الأهلي يواجه الداخلية في كأس مصر

‏تغلب النادي الأهلي بقيادة السويسرى مارسيل كولر على منتخب السويس بهدف دون رد في المباراة التي جمعت بينهما فى بطولة كأس مصر.

وتأهل النادي الأهلي إلى دور الستة عشر على حساب منتخب السويس بهدف قاتل في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب إستاد القاهرة الدولي في الدور الثاني والثلاثين ضمن منافسات كأس مصر ليواجه نظيره فريق الداخلية في دور الــ 16.

وجاء هدف الأهلي في الدقيقة 86، عن طريق حسين الشحات من تسديدة رائعة بعدما انفرد بالمرمى.

وأضاع رامي ربيعة هدف التقدم للنادي الأهلي من علامة الجزاء.

موعد عودة مدافع الأهلي

غاب محمد عبدالمنعم مدافع النادي الأهلي عن مباراة فريقه أمام منتخب السويس تنفيذا لعقوبة الإيقاف 3 مباريات.

وقررت إدارة المسابقات باتحاد الكرة، إيقاف محمد عبد المنعم مدافع الأهلي 3 مباريات بعد الطرد المباشر أمام بيراميدز فى نهائى كأس مصر.

ويتبقى من إيقاف محمد عبد المنعم مدافع النادي الأهلي مباراتين بكأس مصر مباراة الداخلية بدور الـ 16 وفى حالة صعود الأهلي مباراة دور الثمانية.

ويعود محمد عبدالمنعم مدافع النادي الأهلي للمشاركة ضمن صفوف المارد الاحمر في الدور نصف النهائي ببطولة كأس مصر حال بلوغ الشياطين الحمر الدور ذاته.