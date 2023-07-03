عودة حجاج البعثات والقرعة اليوم على متن 14 رحلة جوية لـ مصر للطيران

تسير مصر للطيران اليوم 14 رحلة جوية، لعودة حجاج بيت الله الحرام إلى أرض الوطن، ضمن الجسر الجوي لاعادة الحجاج.

وتسير مصر للطيران، الرحلات بواقع 9 رحلات من جدة و5 رحلات من المدينة، لعودة حجاج بعثة وزارة الداخلية وبعثة وزارة التضامن وبعثة وزارة الشباب والرياضة وقرعة مجلس النواب و قرعة الجيزة وتضامن الدقهلية والترانزيت وحج أجانب وأفراد وتأشيرات العمل.

وناشدت مصر للطيران، الحجاج ضرورة الالتزام بالإرشادات التالية :



1) الحجاج الذين يحملون تذكرة مصر للطيران وتتكون رحلة عودتهم من MS ويليها ثلاثة أرقام، يكون إقلاع الرحلة من مطار الملك عبد العزيز أل سعود الدولي الصالة الشمالية .

2) الحجاج الذين يحملون تذكرة مصر للطيران وتتكون رحلة عودتهم من MS ويليها أربعة أرقام، يكون إقلاع الرحلة من مدينة الحجاج بجدة.

3) على الحجاج ضرورة التواجد قبل موعد إقلاع الرحلة بثماني ساعات.

