عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

عودة حجاج البعثات والقرعة اليوم على متن 14 رحلة جوية لـ مصر للطيران

مصر للطيران
مصر للطيران

تسير مصر للطيران اليوم 14 رحلة جوية، لعودة حجاج بيت الله الحرام إلى أرض الوطن، ضمن الجسر الجوي لاعادة الحجاج.

وتسير مصر للطيران، الرحلات بواقع 9 رحلات من جدة  و5 رحلات من المدينة، لعودة حجاج بعثة وزارة الداخلية وبعثة وزارة التضامن وبعثة وزارة الشباب والرياضة وقرعة مجلس النواب و قرعة الجيزة وتضامن الدقهلية والترانزيت وحج أجانب وأفراد وتأشيرات العمل.

وناشدت مصر للطيران، الحجاج ضرورة الالتزام بالإرشادات التالية :


1) الحجاج الذين يحملون تذكرة مصر للطيران وتتكون رحلة عودتهم من MS ويليها ثلاثة أرقام، يكون إقلاع الرحلة من مطار الملك عبد العزيز أل سعود الدولي الصالة الشمالية .

2) الحجاج الذين يحملون تذكرة مصر للطيران وتتكون رحلة عودتهم من MS ويليها أربعة أرقام، يكون إقلاع الرحلة من مدينة الحجاج بجدة.

3) على الحجاج ضرورة التواجد قبل موعد إقلاع الرحلة بثماني ساعات.
 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة بطل مسلسل الاختيار .. وتشييع الجنازة من مسجد الحصري

لم يتحمل رحيل والدته.. آخر ما كتبه الفنان الشاب أحمد قنديل قبل وفاته

احذر .. بطاقتك الشخصية تغرمك 350 جنيها في هذه الحالات| تفاصيل

الفراخ تبدأ من 55 جنيها|مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه الآن بعد العيد

هتاف جماعي ورسالة للخطيب| فرمان من مدرجات الأهلي بشأن إمام عاشور

سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 3 / 7 / 2023

خبير تحكيمي يفجر مفاجأة عن هدف فيوتشر في الأهلي .. فيديو

انتقاد شديد اللهجة من كولر لـ كهربا

ترشيحاتنا

رغم التوترات مع الصين.. وفد من الكونجرس الأمريكي يصل إلى تايوان

بـ10 جنيهات.. انخفاض أسعار الأرز في هذا الموعد بسبب المعروض والشعير

مقتل عنصر إطفاء وإحراق 297 سيارة في احتجاجات فرنسا

عودة حجاج البعثات والقرعة اليوم على متن 14 رحلة جوية لـ مصر للطيران

كشف نبأ مهمًا عن بن شرقي.. شوبير يعلن مفاجأة بشأن طارق حامد

الصحة الفلسطينية: ارتفاع حصيلة ضحايا جنين إلى 5 شهداء و27 جريحا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فساتين أثارت الجدل لـ رضوى الشربيني |شاهد

بعد وفاة لاعب كمال الأجسام چو لندنر.. علامات خطيرة للسكتة القلبية

بلاش تدخله البيت نهائيا.. تحذير من تناول اللانشون المباع بالأسواق لسبب خطير

بينهما 26 عاما وأنجبا 5 أطفال.. أمريكيان يثيران الجدل بشأن حياتهما

فيديو

سطلانة ريال مدريد.. كيف وصلت الأغنية المصرية الأشهر إلى النادي الملكي| فيديوجراف

الزعل يعمل أكتر من كدة.. القصة الكاملة لفقدان المذيعة أميمة بدري النطق بشكل مفاجئ «فيديوجراف»

ناقد: ياسمين صبري مشروع فتاة أحلام ولكنها لا تملك القدرة على تقديم الكوميديا

حادثة تثير الدهشة والعجب.. جزائري يستعيد بصره وهو ساجد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

نهال علام

نهال علام تكتب : ثورة 30 يونيو

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. 10 سنوات غيرت مستقبل مصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الغرب والأديان السماوية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لبنان والدين العام

د. صابر حارص يكتب: خلاصة الدين كله في الحج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: مشروعك في الصيف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: 10سنوات من التحديات والمزيد من الإنجازات

اﻟﻤﺰﻳﺪ