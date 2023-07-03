مصرع 3 أشخاص بينهم شقيقين في مشاجرة بسبب متر أرض بالمنوفية

لقي 3 أشخاص مصرعهم بينهم شقيقان في مشاجرة بين عائلتين بقرية دروة بمركز اشمون في محافظة المنوفية بسبب الخلاف علي متر أرض زراعية فاصل بين أرض كلا منهما.

تلقي اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية إخطارا من مركز شرطة اشمون بمشاجرة بين عائلتين بقرية دروة بين كلا من عائلة العربي وظريف.

بالانتقال تبين مصرع كلا من سعيد اسماعيل العربي 58 سنة وشقيقه سمير 48 سنة من الطرف الأول ومحمد ظريف عبد الكريم 31 سنة من الطرف الثاني.

وألقت قوات الشرطة القبض علي 8 أشخاص من الطرفين وتبين أن سبب الخلاف مشاية ارض زراعية " متر ارض زراعية " مما ادي الي نشوب مشاجرة بين الطرفين.

وتتواجد قوات الأمن في القرية لمنع إثارة الخلاف بين الطرفين وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.