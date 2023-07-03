عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

تشريع جديد للاجئين.. النواب يبدأ بحث تقنين أوضاع «ضيوف مصر».. تفاصيل

مجلس النواب
مجلس النواب

تشريع جديد ينتظر أن تتعامل به الدولة المصرية مع اللاجئين من مختلف بلدان العالم، بعدما كانت الحضن على مدى السنين الماضية الذي استضافهم وآواهم.

ويتزايد الإقبال من قبل النازحين إلى مصر، من دول مختلفة، خاصة في ظل الصراعات القائمة، والتي أدت إلى وصول عدد اللاجئين أو كما تسميهم مصر "ضيوف"، إلى 9 ملايين شخص، وذلك بحسب تصريحات للرئيس عبد الفتاح السيسي.

قانون جديد لشئون اللاجئين

ومن المنتظر أن تعقد لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب برئاسة اللواء أحمد العوضي، اجتماعا غدًا الثلاثاء، بعد الانتهاء من إجازة عيد الأضحى، لمناقشة مشروع قانون بإصدار قانون مقدم من الحكومة بشأن لجوء الأجانب، وذلك قبل إحالته وعرضه على الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشته وإصدار قرار بشأنه.

وينص مشروع القانون على أن يلتزم اللاجئون وطالبو اللجوء بتوفيق أوضاعهم طبقا لأحكام هذا القانون خلال سنة من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية، ويجوز لرئيس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء، مد المدة المشار إليها لمدة مماثلة، ويصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.

 

اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين

كما نص مشروع القانون على أن تنشأ لجنة تسمى "اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين"، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي محافظة القاهرة، وتكون هي الجهة المهيمنة على كل شئون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بأعداد اللاجئين.

مجلس "الشئون الخارجية": مصر قدمت مثالا يحتذى به في حسن التعامل مع اللاجئين

يوم اللاجئين العالمي.. رقم مفزع عن الفارين من الدول العربية وهذه أكثر الجنسيات

كما تتولى اللجنة بالتنسيق مع وزارة الخارجية التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، وغيرها من المنظمات والجهات الدولية المعنية بشئون اللاجئين، وكذا التنسيق مع الجهات الإدارية في الدولة لضمان تقديم كل أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون اختصاصاتها الأخرى.

 

تشكيل اللجنة

ويصدر بتشكيل "اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين"، ونظام عملها، قرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، وتعد اللجنة تقريرا بنتائج أعمالها كل ثلاثة أشهر يعرضه رئيسها على رئيس مجلس الوزراء، ويكون للجنة، أمانة فنية، يصدر بتحديد اختصاصاتها، ونظام العمل بها، وتعيين رئيسها، ومدته، واختصاصاته، قرار من رئيس مجلس الوزراء.

اللاجئين شئون اللاجئين قانون اللاجئين مجلس النواب السيسي عدد اللاجئين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ماسك إيديها| صدى البلد ينفرد بأول صورة لـ عمرو دياب برفقة فتاة

وفاة بطل مسلسل الاختيار .. وتشييع الجنازة من مسجد الحصري

لم يتحمل رحيل والدته.. آخر ما كتبه الفنان الشاب أحمد قنديل قبل وفاته

قرارات لجنة فحص امتحان الكيمياء بعد شكاوى طلاب الثانوية العامة|ننشر آخر أخبارها

الفتاة التي ظهرت تمسك يد عمرو دياب.. من هى؟ .. صورة

الفراخ تبدأ من 55 جنيها|مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه الآن بعد العيد

نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس والاسم|التعليم تستعد لإعلانها عبر هذا الرابط

قرار مفاجئ من ليفربول يمنح صلاح الضوء الأخضر| هل يرحل أبو مكة؟

موضوعات متعلقة

مجلس "الشئون الخارجية": مصر قدمت مثالا يحتذى به في حسن التعامل مع اللاجئين

مساعد وزير الخارجية: تعامل مصر مع اللاجئين نموذج يحتذى به| فيديو

الاتحاد الأوروبي يجدد التزامه بدعم اللاجئين وتوفير الحماية والأمان لهم

يوم اللاجئين العالمي.. رقم مفزع عن الفارين من الدول العربية وهذه أكثر الجنسيات

ترشيحاتنا

بيان عاجل من التعليم لحسم الجدل حول تسريب امتحان فيزياء الثانوية العامة

11 فعالية ضخمة.. العلمين الجديدة تقتحم خارطة السياحة العالمية بهذه الأحداث

60 مليون يورو فاتورة خسائر العنف والشغب في فرنسا

بفرمان الخواجة.. طاقم حكام مصري لإدارة قمة الأهلي والزمالك بالدوري

الحرب لم تنته.. إعلان عاجل من زيلينسكي بشأن استعادة شبه جزيرة القرم

اجتماع عاجل غدا .. الجامعة العربية تبحث العدوان الإسرائيلي على جنين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كيف فقدت المذيعة أميمة بدري النطق؟| القصة من البداية وآخر ظهور لها

ماسك إيديها| صدى البلد ينفرد بأول صورة لـ عمرو دياب برفقة فتاة

طريقة عمل مولتن كيك كداب| بأسهل الخطوات

"أنا لست روبوت".. ماذا تعني عبارة الاختبار الشهيرة في المواقع الإلكترونية؟

فيديو

مستحملش فراق أمه.. كواليس وفاة أحمد قنديل بطل مسلسل الاختيار 2

600 جنيه| الذهب يتراجع بعد انتهاء العيد.. ومفاجأة في سعر عيار21 الآن

حسن الخاتمة.. لحظة وفاة مهندس بعد أدائه الصلاة في ملعب كرة قدم «فيديوجراف»

سطلانة ريال مدريد.. كيف وصلت الأغنية المصرية الأشهر إلى النادي الملكي| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد شحتة يكتب : سؤال لميس الحديدي!

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

نهال علام

نهال علام تكتب : ثورة 30 يونيو

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. 10 سنوات غيرت مستقبل مصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الغرب والأديان السماوية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لبنان والدين العام

د. صابر حارص يكتب: خلاصة الدين كله في الحج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: مشروعك في الصيف

اﻟﻤﺰﻳﺪ