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وزير الأوقاف ومحافظ القاهرة يتفقدان تجهيز لحوم الأضاحي بمجزر البساتين.. فيديو وصور

وزير الأوقاف ومحافظ
وزير الأوقاف ومحافظ القاهرة يتفقدان تجهيز لحوم الأضاحي

تفقد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة ظهر اليوم الاثنين 3/ 7/ 2023م تجهيز لحوم أضاحي الأوقاف بمجزر البساتين بالقاهرة.

وخلال تفقد اللحوم أعرب الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، عن شكره لأهل الفضل من أبناء هذا الوطن الذين يثبتون يومًا بعد يوم أنه شعب أصيل، وأن روح التكافل من أخص صفاته، وعن شكره لجميع الشركاء في مشروع صكوك الأضاحي والمشرفين والقائمين عليه من وزارة الأوقاف ووزارة التموين ووزارة التضامن الاجتماعي، وكل من أسهم في الوصول به إلى هذا المستوى الوطني الاحترافي المتميز، مؤكدًا أن التوزيع يتم بشفافية كاملة، ويصل إلى الأسر الأولى بالرعاية بعزة وكرامة.

وأكد وزير الأوقاف أن مشروع صكوك الأضاحي والإطعام من المشروعات المجتمعية بامتياز والتي تنفذها وزارة الأوقاف في خدمة المجتمع بالتعاون مع عدد من الوزارات والبنوك ، سواء مع وزارة التموين ممثلة في الشركة القابضة في عملية التجهيز والإعداد ، والبنك المركزي وبنك مصر والبنك الأهلي والبنك الزراعي المصري والبريد المصري وخدمة فوري ، وكذلك وزارة التضامن والسادة المحافظين في عملية التوزيع، ويتم التوزيع من خلال لجان مشكلة مكونة من ممثل من المحافظة ووكيل وزارة التضامن ووكيل وزارة الأوقاف في كل محافظة، والهدف هو الوصول الى المستحقين وفقًا لقواعد البيانات الرسمية المدققة بوزارة التضامن الاجتماعي، وأن التوزيع قد بدأ اليوم في محافظتي القاهرة والجيزة، وسيتم تباعًا في جميع المحافظات، كما سيتم توزيع خمسين طنًّا الأسبوع القادم.

وأشار وزير الأوقاف إلى أن هذا هو العام الثامن على التوالي، وأن إجمالي من استفاد من المشروع إلى الآن بلغ أكثر من 7 ملايين ومائة ألف أسرة من الأسر الأولى بالرعاية، كما أكد وزير الأوقاف أن ما تم تحصيله في مشروع صكوك الأضاحي والإطعام قد بلغ نحو 250 مليون جنيه لأول مرة في تاريخ هذا المشروع، ومن المتوقع أن تصل إلى أكثر من 270 مليون جنيه خلال الأيام القادمة بعد حصر جميع التوريدات بمعرفة البنوك.

ووجه وزير الأوقاف الشكر للواء خالد عبد العال محافظ القاهرة على تشريفه اليوم وحرص سيادته على حضور انطلاق التوزيع الذي يبدأ اليوم بمحافظتي القاهرة والجيزة ، مشيرًا إلى أن محافظة القاهرة من أعلى المحافظات تحصيلًا للصكوك منذ انطلاق المشروع وقد بلغ إجمالي المتحصل منها هذا العام أكثر من ثلاثين مليون جنيه صكوك أضاحي وإطعام.

كما أشاد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة بجودة اللحوم ، مؤكدًا أن هذا المشروع مشروع خيري خدمي بامتياز يهدف لرعاية الأسر الأولى بالرعاية، وأن اللحوم التي يتم توزيعها تتميز بالجودة العالية، وأن تجربة الأوقاف في صكوك الأضاحي متميزة ومتفردة، وأن جودة اللحوم وآلية التوزيع نموذج يحتذى.

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وزير الاوقاف حافظ القاهرة لحوم أضاحي مجزر صكوك الأضاحي

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