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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

محمد أنور: رفضت أدوار بطولة في بداية مسيرتي الفنية |فيديو

محمد أنور
محمد أنور

كشف الفنان محمد أنور، عن أنه عُرض عليه العديد من الأفلام التجارية خلال الفترة الماضية وجاءت له فرصة أن يكون له بطولة خاصة في عدد كبير من هذه الأفلام، ألا أنه كان يبحث عن تحقيق شعبية في البداية.

وأضاف "أنور"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "أنتي" المذاع عبر فضائية "etc"، أنه كان يهدف في البداية أن يكون له شعبية في الشارع المصري والعربي، وأنه حينما يشارك في أفلام يختار أفلام كبرى لكي يكتسب شعبية قوية من شعبية النجوم المتواجدين معه، قائلاً "ناس قالتلي زمايلك هيبقى نجوم عليك، والناس هتسبقك ومش عارف إيه، ولكن فضلت متمسك بمبدأي ووجهة نظري".

وتابع أنه يشارك هذا العام في فيلمين في عيد الأضحى، وهذا أمر يسعده بشكل كبير، إذ أنه يشارك في فيلم "البعبع" بدور مختلف تماما عن دوره في فيلم "مستر إكس"، متابعا: "الحمد لله الدورين مختلفين تماما، وبذلت فيهم مجهود كبير أوي". 
 

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