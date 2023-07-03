نائب بالشيوخ: الإخوان يسيطرون عل المراكز الإسلامية في أوروبا.. فيديو

كشف طارق التهامي، عضو مجلس الشيوخ، أن جماعة الإخوان الإرهابية منتشرة بشكل كبير في الدول الأوروبية، مؤكدا أن الجماعة تحاول السيطرة على عدد كبير من المواطنين في الخارج عبر السيطرة على المراكز الإسلامية بتلك الدول.

وأكد طارق التهامي خلال لقائه مع الإعلامية رشا مجدي ببرنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، أن الاتحاد الأوروبي تحرك بعد تحذيرات مصر من تلك الجماعة الإرهابية وبعد الأحداث التي شهدتها بعض الدول.

ونوه بأن العالم أصبح مرتبط اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا، وعلى أوروبا مراجعة أنشطة الإخوان خصوصا وأن هناك بعد الأجهزة الاستخباراتية التي ترعى مثل تلك الجماعات المحظورة.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن تلك الأجهزة المخابراتية تسببت في خراب العراق وسوريا وليبيا وغيرها من دول المنطقة، مختتما: لولا صمود قيادات الجيش المصري لما كان هناك تغير في النتيجة.