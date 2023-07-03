ماذا تعني مشاركة بوتين في قمة شنجهاي مع قادة الصين والهند؟

في أول قمة منذ تمرد فاجنر

سيشارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هذا الأسبوع في أول قمة متعددة الأطراف له منذ أن تمرد فاجنر المسلح، وفق ما ذكرت صحيفة فويس أوف أمريكا.



ومن المقرر أن يجتمع القادة بشكل افتراضي يوم الثلاثاء لحضور قمة منظمة شنجهاي للتعاون، وهي مجموعة أمنية أسستها روسيا والصين لمواجهة التحالفات الغربية من شرق آسيا إلى المحيط الهندي.

تستضيف الهند ، التي أصبحت عضوًا في المنظمة عام 2017 ، حدث هذا العام.

واعتبرت الصحيفة الأمريكية، أن ما تقوم به الهند، يعد دلالة من قبل رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، لبيان حجم النفوذ العالمي المتزايد لبلاده.

ركزت المجموعة حتى الآن على تعميق التعاون الأمني ​​والاقتصادي ، ومكافحة الإرهاب وتهريب المخدرات ، ومعالجة تغير المناخ والوضع في أفغانستان بعد تولي طالبان زمام الأمور في عام 2021.



والآن، يعد المنتدى أكثر أهمية بالنسبة لموسكو ، التي تتوق لإظهار أن الغرب قد فشل في عزلها.

تضم المجموعة أربع دول في آسيا الوسطى هي كازاخستان وقيرجيزستان وطاجيكستان وأوزبكستان، في منطقة يتعمق فيها النفوذ الروسي.

وتشمل الدول الأخرى باكستان ، التي أصبحت عضوًا في عام 2017 ، وإيران التي من المقرر أن تنضم يوم الثلاثاء، وبيلاروسيا أيضا التي في طريقها للحصول على العضوية.

قال مايكل كوجلمان ، مدير معهد جنوب آسيا التابع لمركز ويلسون: "اجتماع منظمة شنجهاي للتعاون أحد الفرص التي سيتعين على بوتين إظهار قوته ومصداقيته فيها".

لم يدين أي من الدول الأعضاء روسيا في قرارات الأمم المتحدة، واختاروا بدلاً من ذلك الامتناع عن التصويت. أرسلت الصين مبعوثًا للوساطة بين روسيا وأوكرانيا، ودعت الهند مرارًا إلى حل سلمي للصراع.

بالنسبة لبوتين شخصيًا، تمثل القمة فرصة لإظهار أنه يسيطر على زمام الأمور بعد تمرد قصير الأمد من قبل قائد فاجنر يفجيني بريجوزين.

