تقديرات جديدة .. 6.3 مليون أوكراني يتحولون إلى لاجئين

أصبح أكثر من 6.3 مليون شخص من أوكرانيا لاجئين وانتقلوا إلى البلدان المجاورة منذ شن الكرملين حربا واسعة النطاق في فبراير من العام الماضي، وفقًا لتقديرات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وفق ما ذكرت شبكة سي إن بي سي الأمريكية.

استقر غالبية اللاجئين في البلدان الأوروبية المجاورة وسافر حوالي 362 ألفًا خارج حدود أوروبا ، وفقًا للبيانات التي جمعتها الوكالة.

ولا يوجد حتى الآن أمل في وقف الحرب أو وقف تدفق اللاجئين برغم تراجع وتيرة الهجرة والإرتحال نسبيا.

واستضافت بولندا أعداد كبيرة من اللاجئين منذ بدأ الحرب.