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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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بسمة وهبة تروي كواليس سفرها لـ"الحج" وتوجه الشكر للشيخ رمضان عبد المعز..فيديو

بسمة وهبة
بسمة وهبة

قالت الإعلامية بسمة وهبة، إنها تشعر بالسعادة بسبب أداء فريضة الحج، موضحةً: «هذه ليست المرة الأولى، ولكن، كأني أحج لأول مرة في حياتي، بداية من المدينة المنورة، حيث رزقني الله بالصحبة الرائعة أثناء زيارة النبي مع بعض النساء السعوديات من أهل المدينة الطيبات، هنّ أهل طاعة، وكنا في لذة بسبب هذه الطاعة».


وأضافت  «بسمة وهبة»، خلال تقديم حلقة اليوم من برنامج «90 دقيقة»، على قناة «المحور»: «يوم عرفات كان الأجمل في حياتي، كأنني أحج لأول مرة في حياتي، كان معنا الشيخ رمضان عبدالمعز، لم ألتقِ به من قبل، هو وجه تلفزيوني معروف، لكني لم أتعامل معه بشكل شخصي، وعندما التقيت في الحج أبهرني بطريقة إرشاداته ودعائه، وكان يتعامل معنا كأننا أطفال في الحضانة، وطلب منا أن ندعو في يوم الوقفة أن ندعو من صلاة الظهر حتى صلاة المغرب». 


وتابعت بسمة وهبة : «لم يترك كل حاج يدعي بمفرده، كان يدعي الله وكلنا ندعي ونبكي معه، هذا البكاء غسل قلوبنا، كانت لديه ملكة سيطر بها على الحجاج من خلال المحبة والتوجيه، حتى عندما جاء موعد تناول الطعام طلب منا الانصراف والحضور مرة أخرى خلال 30 دقيقة، وهو ما فعله الحجاج، كما أن الشيخ رمضان عبدالمعز رد على كل الناس بالصبر».
 

بسمة وهبة رمضان عبد المعز الحج الحجاج

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