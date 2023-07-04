بدء امتحان الاستاتيكا في جميع لجان الثانوية العامة 2023

بدأ الآن طلاب علمي رياضة آداء امتحان الاستاتيكا 2023 في جميع لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 .

ويستمر زمن امتحان الاستاتيكا 2023 في جميع لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 لطلاب علمي رياضة لمدة ساعتين ، من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 11 صباحا .

عدد الاسئلة والدرجات

جدير بالذكر أنه بالنسبة لمواصفات امتحانات الثانوية العامة 2023 لطلاب علمي رياضة فقد أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنها كالتالي :

مادة الرياضيات البحتة ومجموع درجاتها ٦٠ درجة كما يلي :

الجبر والهندسة : من٣٠ درجة ، فيبلغ عدد الأسئلة المقالية ٢ سؤال مخصص لها ٤ درجات، والموضوعية ١٨ سؤالًا مخصص لها ٢٦ درجة ليصبح إجمالي عدد الأسئلة ٢٠ سؤالًا

ومادة التفاضل والتكامل : مجموع درجاتها ٣٠ درجة تشتمل على عدد ٢ سؤال مقالي مخصص لها ٤ درجات و١٨ سؤالًا موضوعيًا مخصص لها ٢٦ درجة ليصبح إجمالي عدد الأسئلة ٢٠ سؤالًا

مادة الرياضيات التطبيقية ومجموع درجاتها ٦٠ درجة كما يلي :

٣٠ درجة لمادة الاستاتيكا فيبلغ عدد الأسئلة المقالية ٢ سؤال مخصص لها ٤ درجات والموضوعية ١٨ سؤالاً مخصص لها ٢٦ درجة ليصبح إجمالي عدد الأسئلة ٢٠ سؤالًا،

ومادة الديناميكا ومجموع درجاتها ٣٠ درجة تشتمل على ٢ سؤال مقالي مخصص لها ٤ درجات و١٨ سؤالاً موضوعيًا مخصص لها ٢٦ درجة ليصبح إجمالي عدد الأسئلة ٢٠ سؤالًا.

مؤشرات نتيجة الثانوية العامة 2023

أكدت كنترولات الثانوية العامة 2023، أن جميع مؤشرات تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2023 حتى الآن مطمئنة جداً.

وقال مصدر مسئول في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، إن معظم الطلاب حاصلون على درجات عالية في المواد التي بدأ تصحيحها في كنترولات الثانوية العامة 2023 ، ونسب النجاح مرتفعة جدا.