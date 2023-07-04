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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رفع علم مصر بقرية إقامة بعثات دورة الألعاب العربية بالجزائر

صدى البلد

رفع اليوم علم مصر بمقر إقامة البعثات المشاركة بدورة الألعاب العربية الخامسة المقرر إقامتها بالجزائر خلال الفترة من 5 حتى 15 يوليو الجاري.
 

وشهدت مراسم رفع العلم المصري حضور الأستاذ محمد عبدالمقصود عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية ورئيس اتحاد رفع الأثقال ورئيس بعثة مصر في دورة الألعاب العربية ووفد البعثة الإدارية خالد حسن مسئول مالي ومحمد عبد العليم مسئول للتسكين ولميس غازي ومحمود حمدي مسئول فني وأحمد عرفان مسئول علاقات عامة و الدكتورة أماني عبد الفتاح طبيب.
 

وتشارك مصر في دورة الألعاب العربية في بعض منافسات ألعاب القوى ورفع الأثقال.
 

وقام الأستاذ محمد عبدالمقصود بإهداء درع اللجنة الأولمبية المصرية لعمدة قرية إقامة البعثات المشاركة خلال مراسم رفع علم مصر.
 

وأجرى المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية اتصالات بالبعثة اليوم للإطمئنان على كافة الأمور وتوفر كافة الإمكانيات لبعثة مصر وتذليل كافة العقبات.
 

كانت بعثة ألعاب القوى وصلت أمس للجزائر وتصل بعثة رفع الأثقال يوم 9 يوليو.

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