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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

لا ننسى جرائمهم.. طارق الخولي: جماعة الإخوان لا تؤمن بفكرة الوطن

طارق الخولي
طارق الخولي

علق طارق الخولي وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، على ذكرى مرور 10 سنوات على ثورة 30 يونيو وبيان 3 يوليو 2013.

طارق الخولي: لولا بيان 3 يوليو لدخلت مصر نفقا مظلما لمئات السنوات

طارق الخولي: بيان 3 يوليو حرر مصر من قبضة الإخوان الإرهابية

وقال طارق الخولي في حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، في برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على قناة "تن"،: "من الضروري تذكر أعمال عنف جماعة الإخوان الإرهابية، ولا ننسى جرائمهم".

وأضاف طارق الخولي:" الإخوان  حاولوا إرهاب الإعلاميين والقضاء بمحاصرة محكمة الدستورية العليا".

وأكمل طارق الخولي: "عامل الوقت كان مهما للإخوان كي ينتهوا من بناء ميليشيات موازية لأجهزة الأمن".

ولفت طارق الخولي، إلى أن: "الخلاف مع الإخوان لم يكن خلافا سياسيا، لكن الأمر كان معركة وطنية بحتة، وجماعة الإخوان الإرهابية لا تؤمن بفكرة الوطن، وجماعة الإخوان وطنهم الجماعة وليس مصر ".

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