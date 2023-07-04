لا ننسى جرائمهم.. طارق الخولي: جماعة الإخوان لا تؤمن بفكرة الوطن

علق طارق الخولي وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، على ذكرى مرور 10 سنوات على ثورة 30 يونيو وبيان 3 يوليو 2013.

وقال طارق الخولي في حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، في برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على قناة "تن"،: "من الضروري تذكر أعمال عنف جماعة الإخوان الإرهابية، ولا ننسى جرائمهم".

وأضاف طارق الخولي:" الإخوان حاولوا إرهاب الإعلاميين والقضاء بمحاصرة محكمة الدستورية العليا".

وأكمل طارق الخولي: "عامل الوقت كان مهما للإخوان كي ينتهوا من بناء ميليشيات موازية لأجهزة الأمن".

ولفت طارق الخولي، إلى أن: "الخلاف مع الإخوان لم يكن خلافا سياسيا، لكن الأمر كان معركة وطنية بحتة، وجماعة الإخوان الإرهابية لا تؤمن بفكرة الوطن، وجماعة الإخوان وطنهم الجماعة وليس مصر ".