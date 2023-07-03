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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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طارق الخولي: بيان 3 يوليو حرر مصر من قبضة الإخوان الإرهابية

النائب طارق الخولي
النائب طارق الخولي

أكد النائب طارق الخولي، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أنه كنا على قلب رجل واحد لاستعادة الوطن ثورة 30 يونيو، مضيفا أن لم نهتم بأي شيء سوى استعادة الهوية المصرية، وبيان 3 يوليو انقذ الوطن.

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طارق الخولي: بيان 3 يوليو أنقذ مصر من مصير دموي.. فيديو


وأضاف طارق الخولي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج التاسعة، المذاع عبر قناة الاولى للتلفزيون المصري، مساء اليوم الأحد، أن الإخوان لا يؤمنون بفكرة الوطن، وكان في إرهاب للإعلام والسياسيين ومحاولة إنشاء كيانات موازية للنظام الأمني لترسيخ حكمهم وأقدموا على ممارسات فاشية.

 

وتابع النائب طارق الخولي، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الإخوان الإرهابيين لا يؤمنون بالوطن، والاختلاف مع الاخوان لم يكن سياسيا ولكن اختلاف على وطن.

 وأشار طارق الخولي ،  إلى أن بيان 3 يوليو حرر مصر من قبضة الإخوان الإرهابية.

 

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