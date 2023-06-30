طارق الخولي: بيان 3 يوليو أنقذ مصر من مصير دموي.. فيديو

قال النائب طارق الخولي، عضو مجلس النواب وأحد مؤسسي حركة 6 أبريل، إن أثناء إلقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي بيان 3 يوليو كان في محيط قصر الاتحادية وكان المشهد رائعا بوجود الملايين من المصريين يرفعون الأعلام المصرية لشعورهم بعودة وطنهم لهم مرة أخري.

وأضاف "الخولي" خلال فيلم وثائقي عرض علي شاشة "سي بي سي" خلال احتفالات بذكري ثورة 30 يونيو، أن جميع المصريين كانوا يترقبون لحظة خروج القائد العام للجيش الفريق أول عبد الفتاح السيسي أثناء حكم الإخوان ليتحدث، وهذه كانت لحظة حاسمة قامت بحماية مصر من مصير دموي كان سيضر مصر لعشرات السنوات.

وتابع طارق الخولي، أن بيان السيسي في ذلك الوقت كان فرحة للجميع ملأت الشوارع لأن ذلك كان مطلب الجموع المصرية بإنهاء حكم الإخوان.