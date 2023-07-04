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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

برلماني: 30 يونيو أعظم ثورات التاريخ.. وجماعة الإخوان أرادت اختطاف الدولة

عمرو عزت
عمرو عزت

علق عمرو عزت عضو مجلس الشيوخ وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين،  على ثورة 30 يونيو وذكرى بيان 3 يوليو.

 

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وقال  عمرو عزت في حواره مع الإعلامي نشات الديهي في برنامج " بالورقة والقلم " المذاع على قناة " تن "،:"  ثورة 30 يونيو هي ثورة شعبية بامتياز وتعتبر من أعظم الثورات في تاريخ مصر ".

 

وأضاف عمرو عزت:"  ثورة 30 يونيو خرج فيها المصريين على قلب رجل واحد لاستعادة الدولة الوطنية من تنظيم إرهابي مسلح وجماعة تدعي الدين ولا تؤمن بالوطن".

 

وتابع عمرو عزت :"  الشعب المصري استعاد الدولة المصرية في 30 يونيو، مضيفا:" القوات المسلحة المصرية استجابت لمتطلبات الشعب المصري وتم اسقاط الإخوان ".

 

وأكمل عمرو عزت:" من يقرأ التاريخ جيدا يرى إن تنظيم الإخوان الإرهابي كان يريد أن يختطف الدولة المصرية ، وجماعة الإخوان منذ إنشاؤها متورطة في الدم وأعمال العنف والقتل والخيانة ".

30 يونيو ثورة 30 يونيو مصر الإخوان اخبار التوك شو

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