برلماني: 30 يونيو أعظم ثورات التاريخ.. وجماعة الإخوان أرادت اختطاف الدولة

علق عمرو عزت عضو مجلس الشيوخ وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على ثورة 30 يونيو وذكرى بيان 3 يوليو.

وقال عمرو عزت في حواره مع الإعلامي نشات الديهي في برنامج " بالورقة والقلم " المذاع على قناة " تن "،:" ثورة 30 يونيو هي ثورة شعبية بامتياز وتعتبر من أعظم الثورات في تاريخ مصر ".

وأضاف عمرو عزت:" ثورة 30 يونيو خرج فيها المصريين على قلب رجل واحد لاستعادة الدولة الوطنية من تنظيم إرهابي مسلح وجماعة تدعي الدين ولا تؤمن بالوطن".

وتابع عمرو عزت :" الشعب المصري استعاد الدولة المصرية في 30 يونيو، مضيفا:" القوات المسلحة المصرية استجابت لمتطلبات الشعب المصري وتم اسقاط الإخوان ".

وأكمل عمرو عزت:" من يقرأ التاريخ جيدا يرى إن تنظيم الإخوان الإرهابي كان يريد أن يختطف الدولة المصرية ، وجماعة الإخوان منذ إنشاؤها متورطة في الدم وأعمال العنف والقتل والخيانة ".