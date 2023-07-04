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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لبنان.. تصريحات مهمة لنجيب ميقاتي بشأن أزمة الشغور الرئاسي

ميقاتي
ميقاتي

أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، أن المغتربين هم الرئة التي يتنفس منها لبنان بفضل خبراتهم المهنية التنافسية والكفاءة والريادة المُعترَف بهما لهم حتى من قبل أشدّ المنافسين. 

جاء ذلك في كلمة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، خلال مؤتمر الإقتصاد الاغترابي بأحد فنادق لبنان . 

وقال ميقاتي : عندما نتحدث عن الاغتراب في هذا الوقت بالذات فإنّ أول ما يتبادر إلى ذهني هو العلاقة الوثيقة بين المقيمين على أرض الوطن واللبنانيين المنتشرين في كل أصقاع الدنيا.

وأضاف: ينعقد مؤتمركم اليوم على وقع أزمة الشغور الرئاسي المستمر منذ أشهر من دون ظهور بوادر حل بعدما تمترست الأطراف الداخلية المعنية خلف مواقف لا تقبل التراجع عنها ، وبعدما دخلت الوساطات الخارجية أيضا في دائرة المراوحة حتى إشعار آخر”.

وتابع: “وبدا من الواضح من مجمل المواقف الاعتراضية التي نسمعها أن استمرار الحكومة في مهامها لا يتوافق مع طموحات الأطراف الساعية إلى تعميم الفراغ إما بحجة إعادة بناء المؤسسات وفق توازنات تشكل انقلاباً على الدستور وروحيته وإما للضغط في اتجاه تحقيق مكاسب فئوية”.

وأتم:  “الفريق الذي يتمترس خلف حفاظ مزعوم على صلاحيات رئيس الجمهورية هو نفسه من مارس التعطيل لسنوات ويتمادى في رفع التهمة المثبتة عليه بالصاقها بالآخرين وبالسعي المستمر لتعطيل عمل الحكومة والتصويب على قراراته. 

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