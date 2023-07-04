مصرع طفل أسفل عجلات قطار في الشرقية

لقي طفل يبلغ من العمر 12 عاما مصرعه أسفل عجلات قطار أمام مزلقان الغابة دائرة مركز فاقوس، وتم نقل الجثة والتحفظ عليها بمشرحة مستشفى أبو كبير تحت تصرف النيابة العامة، وتحرير محضر بالواقعة.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا يفيد بورود إشارة من مستشفى أبو كبير باستقبال "عبد الفتاح. ا"، 12 سنة، مقيم قرية سنتريس دائرة مركز أبو كبير، جثة هامدة، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى.

وبالانتقال والفحص، تبين حدوث مصرعه أسفل عجلات قطار أمام مزلقان الغابة دائرة مركز فاقوس.

وتم نقل الجثة والتحفظ عليها بمشرحة مستشفى أبو كبير تحت تصرف النيابة العامة، وتحرير محضر بالواقعة.