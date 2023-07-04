برلمانى: بيان 3 يوليو كشف للعالم رفض مصر وشعبها لكسر الإرادة الوطنية

أكد المهندس حسن المير عضو مجلس النواب وامين سر لجنة التضامن الاجتماعى والاسرة بمجلس النواب أن بيان 3 يوليو كشف للعالم كله أن مصر ترفض وبشدة كسر ارادتها وأنها قادرة على مواجهة التحديات الداخلية التي تعرضت لها القوات المسلحة قبل بيان 3 يوليو التى تتمثل في قيام حكم دولة المرشد وجماعة الاخوان الارهابي فى حصار مدينة الإنتاج، الهجوم على الكاتدرائية والهجوم على القضاء وحصار المحكمة الدستورية وعزل النائب العام.

وقال " المير " فى بيان له أصدره اليوم إن المصريين بجميع انتماءاتهم واتجاهاتهم السياسية والشعبية والحزبية لا يمكن أن ينسوا الموقف التاريخى والمشرف للفريق أول عبدالفتاح السيسي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربي انذاك عندما وضع روحه على يده وأخذ قرار الانحياز للشعب ونجح في تخليص مصر من حكم الجماعة الارهابية وهذا القرار أنقذ الدولة من الانهيار وأن أفضل قرار أخذه الرئيس السيسي التخلص من هذه الجماعة المارقة مؤكداً أن مصر أكدت للعالم كله قدرتها على اتخاذ قراراتها الوطنية ورفضها وبشكل قاطع لأى تدخل خارجى فى شئونها الداخلية .

وقال المهندس حسن المير إن مصر نسفت وبكل بسالة وقوة الاهداف الخبيثة والشيطانية لجماعة الإخوان الإرهابية والتى تمثلت فى تدمير وتقسيم الدولة المصرية وزرع بدور الفتنة داخل الوطن مشيداً بتماسك ووحدة المصريين ووقوفهم صفاً واحداً خلف القيادة الحكيمة للرئيس السيسى وتأييدهم التام لجميع سياساته الداخلية والخارجية وثقتهم التامة فى قيادته الرشيدة للوطن والحفاظ على أمن واستقرار مصر وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة لمصر وشعبها العظيم .