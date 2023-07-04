قرار نهائي.. الأهلي يحسم الجدل بشأن رحيل محمد الشناوي.. تفاصيل

كشف أحمد حسن، لاعب منتخب مصر السابق، عن رفض النادي الأهلي لرحيل حارس مرمي الفريق محمد الشناوي، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “ فيسبوك ”.

وكتب أحمد حسن: “مصدر داخل الأهلي: محمد الشناوي ليس للبيع أو الإعارة.. نرفض التفاوض على أي عرض له”.

ويختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته على ملعب مختار التتش بالجزيرة في الخامسة من مساء اليوم، استعدادًا للمباراة القادمة أمام الإسماعيلي في اللقاء المؤجل من الجولة رقم 18 بمنافسات بطولة الدوري الممتاز.



ومن المقرر أن يختار مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأحمر القائمة التي ستغادر إلي الإسكندرية مساء اليوم إستعداداً لمباراة الإسماعيلي .

ويتربع الفريق على صدارة بطولة الدوري برصيد 69 نقطة، بعد أن تعادل مع فيوتشر في اللقاء الذي جمع الفريقين الأحد والمؤجل من الجولة رقم 24 ببطولة الدوري.