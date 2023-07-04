تعرف على موعد عزاء الفنان الراحل علاء عبد الخالق

أعلنت نقابة المهن الموسيقية ، عن موعد عزاء الفنان الراحل علاء عبد الخالق، والذى وافته المنية مع الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء.



وحددت النقابة غدا الأربعاء موعدا لعزاء الفنان الراحل علاء عبد الخالق بمسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد.



تشيع جنازة علاء عبد الخالق

ووصل منذ قليل جثمان الفنان الراحل علاء عبد الخالق، إلى مسجد الشرطة بالشيخ زايد، استعدادا لصلاة الجنازة على الراحل داخل المسجد.

وحرص عدد من نجوم الوسط الفني، علي الحضور داخل مسجد الشرطة بالشيخ زايد، لتأدية صلاة الجنازة علي الفنان الراحل علاء عبد الخالق.

وكان منهم الفنان محمد محي، والفنان إيهاب توفيق، والفنان حميد الشاعرى، والفنان حسام حسني، والفنان سامح الصريطي.

وفاء علاء عبد الخالق

وتوفي الفنان علاء عبد الخالق مع الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء بعد صراع مع المرض.

وكان آخر ظهور للفنان علاء عبد الخالق، منذ أشهر قليلة ماضية، إذ كان يحتفل بحفل زفاف ابنته بحضور عدد كبير من نجوم الفن.



الفنانون ينعون علاء عبد الخالق

وحرص عدد كبير من الفنانين على نعي الراحل علاء عبد الخالق وعلى رأسهم عمرو دياب الذى كتب: “بمزيد من الحزن والأسى، أنعي الزميل العزيز الفنان الكبير علاء عبد الخالق، أسكنه الله فسيح جناته وألهم الأهل الصبر والسلوان”.

كما كتب أيضا صابر الرباعي : "رحمة الله على الفنان القدير #علاء_عبد_الخالق، وادعوا الله الصبر والسلوان، لأسرته وجميع محبيه".

أما محمد فؤاد فقد نعى الراحل قائلا: إنا لله و إنا إليه راجعون ننعي ببالغ الحزن والأسى وفاة الأخ الغالي والصديق العزيز الفنان المحترم الخلوق علاء عبد الخالق رحمه الله واسكنه فسيح جناته".