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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس مياه القناة: استخراج جذور الأشجار من شبكات قرية النصر

أعمال التطهير
أعمال التطهير

أعلن اللواء عبد الحميد عصمت، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم الثلاثاء، عن استخراج جذور الأشجار من شبكات مياه قرية النصر، والتي كانت تتسبب في انسداد المواسير ومنع المياه من الوصول لبعض المناطق، خاصة منطقة المعازة، كما تم الانتهاء من أعمال غسيل وتطهير وتعقيم مروقات محطة مياه القنطرة غرب، وذلك للعمل الدائم لتقديم خدمات متميزة وأفضل للمواطنين.

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وقال اللواء عبد الحميد عصمت: “تلقينا بلاغا من أهالي قرية النصر التابعة لمركز ومدينة القنطرة غرب عن ضعف مياه الشرب بالمنطقة، على الفور انتقل فنيو وعمال الشركة، وتم صيانة جميع المحابس ومراجعة جميع خطوط الشبكات المؤدية للمنطقة وعمل مجسات، وتم اكتشاف انسداد في خط المواسير المؤدي للمنطقة عن طريق جذور الأشجار، وتم استخراج تلك الجذور وحل المشكلة وتم وصول المياه لجميع منازل المواطنين مرة أخرى، وذلك تحت إشراف مباشر من المهندس محمد ماضي، رئيس منطقة مياه الشرب والصرف الصحي بالقنطرة غرب”.

وأكد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، أنه تم الانتهاء من عملية غسيل وتطهير وتعقيم  مروقات والمرشحات الخاصة بمحطة مياه الشرب القنطرة غرب الكبرى، والتي تعمل بطاقة تصميمية 68 ألف متر مكعب يوم، وذلك طبقا للخطة الدورية الموضوعة، من أجل تقديم خدمات أفضل ومتميزة للمواطنين لتحقيق رغباتهم، واحتياجاتهم في الحصول على كوب مياه نظيف مطابق للمواصفات القياسية والصحية المصرح بها.

وأضاف اللواء عبد الحميد عصمت، أن أعمال غسيل وتطهير وتعقيم مروقات والمرشحات الخاصة بمحطة مياه القنطرة غرب الكبرى ومراحلها المتعددة للبيارات والأحواض والخزانات، لافتا إلى أنه يتم استخدام أحدث الأساليب العلمية الممكنة من غربلة، وتخثير، وترسيب، وتقطير، وتطهير، في عملية غسل وتطهير وتعقيم المروقات بالمحطة، وذلك تحت إشراف المعمل الكيميائي بالمحطة وفي وجود مسئول الشئون الصحية، وذلك يتم جنباً إلى جنب مع خطة الغسيل الدورية والاستثنائية للشبكات، وذلك إيماناً بأهمية توفير كوب ماء نظيف.

وأوضح اللواء عبد الحميد عصمت، أنه وجه بالتجاوب الفورى والسريع مع الأعطال والكسور المفاجئة في شبكات وخطوط المياه، وتوفير جميع المعدات للانتهاء من الإصلاحات فى فترة زمنية وجيزة، بالإضافة إلى قيام رؤساء المناطق وفنيي وعمال الشركة، بالمرور بصفة دورية لتفقد جميع شبكات خطوط مياه الشرب؛ الرئيسية والفرعية، وذلك لمتابعة سير وانتظام العمل على أرض الواقع للحفاظ على استمرارية الخدمة المقدمة لمواطني إقليم القناة، الثلاثة "بورسعيد، والإسماعيلية، والسويس".

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