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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

"تعيشي يا بلدي".. احتفالات بثقافة الشرقية في ذكرى ثورة 30 يونيو

فعاليات ثقافية
فعاليات ثقافية

قدمت مواقع فرع ثقافة الشرقية خلال الأربعة أيام الماضية باقة من الاحتفالات المتنوعة بذكرى ثورة 30 يونيو، ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة.

 شارك قصر ثقافة منيا القمح بعرض فني لفرقة الآلات الشعبية بميدان الشهداء بمنيا القمح بقيادة المايسترو سامي الدمسيسي، وغنت الفرقة في أداء جماعي أغاني وطنية احتفالا بذكرى الثورة.

كما قدم القصر عرضا فنيا لفرقة منيا القمح للموسيقى العربية بقيادة المايسترو أشرف يوسف بمركز شباب قرية شلشلمون حيث غنى كل من نورا السيد "حبيبتي يا مصر، وحبيبة خالد "يا اللي من البحيرة"، محمد غرام "سيادة المواطن"، مرزوق القماش "مصر يا أم الدنيا"، ودينا جاير "فيها حاجه حلوة"، د. علاء "تسلم الأيادي"، وغناء جماعي "إيد واحدة"، وعصام جمال "مصر يا أم الدنيا"، وأشرف سراج "مصر هي أمي"، ومصطفى جمال "النجمة مالت على القمر"، ومحمد جمال "حلوة بلادي".

الاحتفالات قدمت بإشراف فرع ثقافة الشرقية برئاسة الشاعر أحمد سامي خاطر، ضمن فعاليات إقليم شرق الدلتا الثقافي برئاسة أمل عبد الله. وفي سياق متصل قدمت فرقة فاقوس للموسيقى العربية بقيادة المايسترو إبراهيم غريب عروضها الغنائية بغناء أغاني وطنية، وكذلك فرقة بلبيس للموسيقي العربية بقيادة المايسترو محمود هنداوى بقصر ثقافة بلبيس.

وقدمت فرقة الشرقية للآلات الشعبية بقيادة صبري رفاعي بقصر ثقافة الزقازيق مقطوعة موسيقي وغنى أشرف صلاح يا "نعناع"، وجمال التهامي اللي اشتراني، وجيهان أحمد "هشكيك للقاضي"، وجمعة الأخرس "ياما انشغلت عليك ياما"، وجيهان أبو الخير "يا بلح زغلول"، خالد الشوبكي "دلوني يا ناس علي الجنة"، وفاصل مزمار، كما أحيت فرقة محمد عبد الوهاب للموسيقي العربية بقيادة المايسترو قطب السيد احتفالا بذكرى يونيو وثورته العظيمة بتقديم أغاني وطنية بقصر ثقافة الزقازيق منها "تعيشي يا بلدي" جماعي، "قولوا لعين الشمس ندا خالد، "هلت ليالي" فكري درويش، مدام تحب بتنكر ليه  فرح حسانين، وقدمت فرقة الشرقية للفنون الشعبية بقيادة أحمد واصف عروضها الاستعراضية بقصر ثقافة الزقازيق ومنها "الفرح الشرقاوي، وكف العرب، والسبوع والسقايين".

مواقع فرع ثقافة الشرقية الاحتفالات المتنوعة ذكرى ثورة 30 يونيو العامة لقصور الثقافة المخرج هشام عطوة

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