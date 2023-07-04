عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لن نسمح بالفساد.. محافظ الدقهلية: طرح جميع أنواع السلع لتوفير احتياجات المواطنين

حملة تمونية
حملة تمونية

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية أنه لن يسمح بالفساد خاصة فى الأسواق ومحلات بيع كافة انواع السلع لتوفير الإحتياجات اليومية للمواطنين، مشيرا إلى ضرورة تكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري والإحتكار.

وأوضح المحافظ  أنه يتابع يوميا نتائج الحملات التموينية التى يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة بتعاون الوحدات المحلية مع قطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطرى والبيئة.

و قال محافظ الدقهلية إن الحملات التموينية التي تم تنفيذها علي المخابز و الأسواق والمحلات من خلال قطاع التموين او من خلال اللجان الخماسية بالمراكز والمدن اسفرت عن تحرير 137 محضرا بالمخالفات بعدد من مراكز ومدن المحافظة..

 وقرر "مختار" إحالة كافة المحاضر المحررة للنيابة العامة لإعمال شئونها.

جاءت تصريحات محافظ الدقهلية بعد اطلاعه علي التقرير الذي عرضه المحاسب السيد دايره وكيل وزارة التموين بالدقهلية بشان حملات التفتيش والرقابة التموينية التي تم تنفيذها علي المخابز والاسواق والمحلات وكذا تقارير رؤساء الوحدات المحلية بشان حملات اللجان الخماسية. 

ووجه"مختار" بإتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين ومتابعة تصرفات النيابة في المحاضر المشار إليها.

من جانبه اوضح وكيل وزارة التموين بالدقهلية ان الحملات التي تم تنفيذها شملت نطاق مركز ومدينة بلقاس وان المحاضر التي تم تحريرها عبارة عن 49 محضر إنتاج خبز ناقص الوزن و44 محضر تصرف في إجمالى 134شيكارة دقيق بلدى مدعم زنة الشيكارة 50 كيلو جرام و25 محضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية و3 محاضر انتهاء من الإنتاج و2 محضر عدم وجود سجل تفتيش و8 محاضر عدم نظافة أدوات العجين و3 محاضر تجميع 102 بطاقة تموينية ذكية وتم التحفظ عليها لحين صدور قرار النيابة العامة بشأنها ، محضر عدم وجود ميزان معتمد و3 محاضر تجميع 23 شكاير دقيق بلدى مدعم زنه الشيكارة 50 كيلو جرام.

 كما تم ضبط 2000 لتر مواد بترولية قبل بيعها في السوق السوداء شملت  (1000 لتر سولار-1000 لتر بنزين 80 ) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع المخالفات. 
 

الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية التموين بالدقهلية النيابة العامة بطاقه تموينيه محافظ الدقهلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رد أولي على أحداث جنين.. حماس تعلن مسئوليتها عن حادث الدهس في تل أبيب

لا أحد فوق القانون .. القبض على الضابط المتهم في واقعة مدينتي وإحالته للمحاكمة العاجلة

الزمالك خارج الصورة.. تطور مفاجئ يقرب إمام عاشور من الأهلي

نظرة الوداع.. انهيار حسام حسني في جنازة صديقه علاء عبد الخالق

قرب على 1900 جنيه|هبوط غير مسبوق في أسعار الذهب وعيار21 الآن مفاجأة

الجماهير مش هتزعل.. شوبير: نجم الأهلي قد ينضم للزمالك بطلب أوسوريو

فرمان كولر.. شوبير: رحيل 3 لاعبين عن الأهلي والرابع على قائمة الانتظار

هبوط عنيف في أسعار الأرز.. اعرف الكيلو بكام في المحال التجارية

موضوعات متعلقة

الدقهلية.. استمرار الحملات على المخابز والأسواق لضبط المخالفين ومكافحة الغش التجاري

ترشيحاتنا

محمد صلاح يحسم قراره بشأن الانضمام للنصر السعودي| تفاصيل

حظر المحمول والتدخين.. أول قرار بالأوقاف بعد النقل إلى العاصمة الإدارية

الرى: زراعة مليون و600 ألف فدان أرز هذا العام.. صور

الخطيب أصدر فرمانه| هذان اللاعبان لن يرتديا قميص الأهلي.. لماذا؟

نتيجة الدبلومات الفنية 2023| مؤتمر صحفي لإعلانها ظهر غد بالعاصمة الإدارية

المفوضية الأوروبية تعرب عن قلقها البالغ بشأن هذا الأمر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فيلادلفيا.. فيديو مأساوي يكشف انتشار المخدرات والمشردين بالمدينة الأمريكية

ظهور هذه الأعراض تؤكد إصابتك بفقر الدم .. احذرها  

ما بيفهمش غير باللغة دي.. سيدة تثير الجدل بشأن كلبها

كيف تجد ذاتك في عشر خطوات ؟ طبيب نفسي يجيب

فيديو

لا أحد فوق القانون .. التفاصيل الكاملة لحادث صيدلانية مدينتي

هل ظهر قرش جديد؟.. سمكة أثارت رعب رواد الشواطئ في العين السخنة

أثارت الجدل واحتلت التريند.. فتاة أوروبية تمسك يد عمرو دياب.. من تكون؟ |فيديو جراف

استعانت بمصر والجزائر .. روسيا تعلن إنشاء محطة فضاء دولية بحلول 2032

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ميار محمد

ميار محمد تكتب: فى بيتنا مدمن محمول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تحترق بنيران أهلها

هند عصام

هند عصام تكتب: البحار الغريق والثعبان

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: بيت الروبي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحداث فرنسا.. وقفة عاقلة وسط موتورين

محمد شحتة يكتب : سؤال لميس الحديدي!

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

نهال علام

نهال علام تكتب : ثورة 30 يونيو

اﻟﻤﺰﻳﺪ