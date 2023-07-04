لن نسمح بالفساد.. محافظ الدقهلية: طرح جميع أنواع السلع لتوفير احتياجات المواطنين

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية أنه لن يسمح بالفساد خاصة فى الأسواق ومحلات بيع كافة انواع السلع لتوفير الإحتياجات اليومية للمواطنين، مشيرا إلى ضرورة تكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري والإحتكار.

وأوضح المحافظ أنه يتابع يوميا نتائج الحملات التموينية التى يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة بتعاون الوحدات المحلية مع قطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطرى والبيئة.

و قال محافظ الدقهلية إن الحملات التموينية التي تم تنفيذها علي المخابز و الأسواق والمحلات من خلال قطاع التموين او من خلال اللجان الخماسية بالمراكز والمدن اسفرت عن تحرير 137 محضرا بالمخالفات بعدد من مراكز ومدن المحافظة..

وقرر "مختار" إحالة كافة المحاضر المحررة للنيابة العامة لإعمال شئونها.

جاءت تصريحات محافظ الدقهلية بعد اطلاعه علي التقرير الذي عرضه المحاسب السيد دايره وكيل وزارة التموين بالدقهلية بشان حملات التفتيش والرقابة التموينية التي تم تنفيذها علي المخابز والاسواق والمحلات وكذا تقارير رؤساء الوحدات المحلية بشان حملات اللجان الخماسية.

ووجه"مختار" بإتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين ومتابعة تصرفات النيابة في المحاضر المشار إليها.

من جانبه اوضح وكيل وزارة التموين بالدقهلية ان الحملات التي تم تنفيذها شملت نطاق مركز ومدينة بلقاس وان المحاضر التي تم تحريرها عبارة عن 49 محضر إنتاج خبز ناقص الوزن و44 محضر تصرف في إجمالى 134شيكارة دقيق بلدى مدعم زنة الشيكارة 50 كيلو جرام و25 محضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية و3 محاضر انتهاء من الإنتاج و2 محضر عدم وجود سجل تفتيش و8 محاضر عدم نظافة أدوات العجين و3 محاضر تجميع 102 بطاقة تموينية ذكية وتم التحفظ عليها لحين صدور قرار النيابة العامة بشأنها ، محضر عدم وجود ميزان معتمد و3 محاضر تجميع 23 شكاير دقيق بلدى مدعم زنه الشيكارة 50 كيلو جرام.

كما تم ضبط 2000 لتر مواد بترولية قبل بيعها في السوق السوداء شملت (1000 لتر سولار-1000 لتر بنزين 80 ) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع المخالفات.

