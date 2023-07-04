قمة شنجهاي..الرئيس الصيني يزف بشرى لـ إيران وبيلاروسيا

قال الرئيس الصيني، شي جين بينج، اليووم، إنه سيتم قبول إيران كعضو للمنظمة والتوقيع على مذكرة التفاهم بشأن التزامات بيلاروسيا للانضمام إلى المنظمة.

وأكد الرئيس الصيني، خلال الدورة الـ23 لاجتماع مجلس رؤساء دول منظمة شانجهاي، أنه هذا الأمر يعكس مدى الحيوية والنشاط للمنظمة كأسرة كبيرة. بهذه المناسبة، يطيب لي أن أتقدم بالتهاني لإيران وبيلاروسيا.

وأشار شي جين بينج إلى أن العدل والإنصاف يعدان من تطلعات مشتركة لدول المنطقة. فعلينا أن نكرس القيم المشتركة للبشرية جمعاء، ونحافظ بحزم على المنظومة الدولية التي تكون الأمم المتحدة مركزا لها والنظام الدولي القائم على القانون الدولي.

وأضاف، نعارض الهيمنة وسياسة القوة، وندفع بالحوكمة العالمية نحو اتجاه أكثر عدلا وإنصافا، وندفع بعملية التحديث للمجتمع البشري في إطار جهودنا المشتركة الرامية إلى تعزيز المساواة على أصعدة الحقوق والفرص والقواعد.