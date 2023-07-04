تحذير عاجل من بوتين بشأن حدوث أزمة مالية عالمية جديدة

حذر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، من تراكم الديون غير المنضبط من قبل الدول الغربية مما يزيد من خطر حدوث أزمة مالية عالمية جديدة.

وفي كلمته أمام قمة افتراضية لمنظمة شنجهاي للتعاون، أشار الزعيم الروسي إلى تهديدات عالمية يمكن أن تزيد من “احتمال نشوب صراع” في المستقبل القريب.

وقال بوتين، إن “مخاطر حدوث أزمة اقتصادية ومالية عالمية جديدة تتزايد على خلفية تراكم الديون غير المنضبط في البلدان المتقدمة، والتقسيم الطبقي الاجتماعي والفقر المتزايد في جميع أنحاء العالم، وتدهور الأمن الغذائي والبيئي”.

وشدد على أن هذه المشاكل معقدة ومتنوعة بطريقتها الخاصة، ولكن عند الجمع بينها، فإنها تؤجج التوترات في جميع أنحاء العالم.

ويرأس قمة منظمة شنجهاي للتعاون ال23 رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي.

وفي الشهر الماضي، حذر المدير التنفيذي لروسيا في صندوق النقد الدولي، أليكسي موزين، من أن الاقتصادات الغربية في حالة حرجة بسبب ارتفاع مستويات الدين العام.

واتهم الدول الغنية بتنفيذ سنوات من سياسات الميزانية والنقد غير المسؤولة، والتي أدت في النهاية إلى أزمة الديون الحالية.