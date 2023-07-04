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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إطلاق البوستر الترويجي لمهرجان المانجو الإسمعلاوي

البوستر الرسمي
البوستر الرسمي

أطلقت إدارة مهرجان المانجو الاسمعلاوي بمحافظة الإسماعيلية، البوستر الترويجي للدورة الثانية عبر الصفحة الرسمية.

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وأوضحت إدارة المهرجان، خلال البوستر بعض فعاليات الدورة الثانية، حيث إشارت إلي إقامة عروض فنية وبازار وسوق لبيع الأنواع المختلفة من المانجو الاسمعلاوي المميز بمذاقه المختلف، بالإضافة إلي توضيح اماكن الفعاليات، والتي تنوعت بين شارع محمد علي ونمرة ٦ و نادي الجولف التابع لهيئة قناة السويس.


وتنطلق الدورة الثانية، هذا العام، علي مدار يومي الجمعه والسبت الموافق 18 و 19 أغسطس 2023.

وكان محافظ الإسماعيلية اللواء شريف بشارة، عقد اجتماعًا تحضيريًا للإعداد لمهرجان الإسماعيلية للمانجو في دورته الثانية، نهاية مارس الماضي.


وذلك بحضور المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، السكرتير العام للمحافظة، السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية، منسق المهرجان، وممثلي الغرفة التجارية المصرية بالإسماعيلية "شعبة الخضر والفاكهة والمطاعم"، رابطة منتجي المانجو، والشركة المنظمة للمهرجان.

واستهل محافظ الإسماعيلية الاجتماع، بالتأكيد على أهمية خروج المهرجان في دورته الثانية بشكل يليق بمحافظة الإسماعيلية ومواطنيها، خاصة بعد النجاح الذي حققه المهرجان في دورته الأولى.

وخلال الاجتماع، تم عرض ومناقشة مقترح خطة الإعداد للمهرجان هذا العام، والذي من المقرر إقامته خلال شهر أغسطس القادم.

وأوضح "بشارة"، أن الهدف من إقامة مهرجان الإسماعيلية للمانجو، هو الترويج وتسويق محصول المانجو الإسماعيلي، بوصفه أهم المحاصيل الزراعية التي تشتهر بها المحافظة، بجانب الترويج السياحي لمحافظة الإسماعيلية، علاوة على الترفيه وإدخال السرور على مواطني الإسماعيلية، والمحبين للمهرجانات الذين يمتازون بالرقي والتحضر والذوق الرفيع.

مختتمًا، نسعى لزيادة حجم الصادرات من محصول المانجو، و الوصول لأسواق عالمية جديدة، مما يعود بالنفع على المزارعين والتجار والمواطن الإسماعيلي بشكل عام.

الاسماعيلية إدارة المهرجان مهرجان المانجو الاسمعلاوي محافظة الاسماعيلية

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