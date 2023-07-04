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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

الإصلاح والنهضة ينتقد تصريحات طنطاوي بشأن الانتخابات الرئاسية: إفلاس ومراهقة سياسية

صدى البلد

تابع حزب الإصلاح والنهضة بكثير من القلق والارتياب ما أعلنه أحمد طنطاوي خلال الاستقبال الذي عقده له حزب التحالف الشعبي الاشتراكي.

 

وانتقد الحزب بشدة ما تردد من طنطاوي في تلك الندوة من كلام مرسل وغير دقيق فيما يتعلق برفضه لكافة التعديلات الدستورية على دستور ٢٠١٤.

ورأي الحزب أن مثل هذه المعارضة الخطابية هي إرث قديم وبالٍ لم يعد له وجود في عصر يتحدث فيه العالم بالأرقام والبيانات وتقدم الرؤى السياسية وفق إحصائيات وبرامج عمل واضحة.

 

وأكد الحزب أن ما أعلنه طنطاوي يعبر عن "إفلاس" و"مراهقة سياسية" ويؤكد انفصاله عن الواقع وانتهاجه لأسلوب معارضة لا يناسب ما تحقق في ظل الجمهورية الجديدة.

 

واستغرب الحزب استدعاء طنطاوي لفكرة "المعارضة بروح ثورية" في ظل حوار وطني لم يستثني القضايا التي يدعو إليها فيما يتعلق بالتعديلات التشريعية كما أنه لم يستثني أي من الأطراف المحسوبة على التيار الثوري سواء من أبناء ٢٥ يناير أو ٣٠ يونيو.

 

وأكد الحزب على رفضه لتلك اللهجة المتعالية المفتقرة للإحساس بالظرف التاريخي الذي يمر به العالم وإقليم الشرق الأوسط بشكل خاص وتعاني منه مصر كما يعاني منه العالم بأسره.

 

كما استنكر حزب الإصلاح والنهضة ما أعلنه مدحت الزاهد رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي بخصوص الانتخابات الرئاسية المقبلة.

 

ورأي الحزب بأن ما أعلنه الزاهد من أن نزاهة الانتخابات الرئاسية المقبلة مرهونة بعدم ترشح مرشح بعينه هو مصادرة على رأي الناخبين وافتئات على حق الجميع في الترشح والانتخاب.

 

وأضاف الحزب بأنه من حق كل من توافرت فيه الشروط أن يرشح نفسه والفيصل هو الصندوق الانتخابي والضمانة الحقيقية هي المشاركة الشعبية الواسعة في ظل إشراف قضائي كامل على الانتخابات.

 

وأكد الحزب أنه لم يعد مقبولا بعد ثورتين عظيمتين أن تظل النخبة "المنعزلة" عن الجماهير تنظر للشعب من أبراج عاجية وتمارس "التنظير" و"الاستعلاء" على الشعب المصري الواعي.

 

وأهاب الحزب بكافة القوى السياسية أن تمارس دورها من منطلق رؤية واسعة للمشهد السياسي وأن تكون النخبة على مستوى الحدث وأن تقدم حلولا واقعية تترجم رؤية شاملة وتتحلى بروح وعقلية رجال الدولة.

 

وكرر الحزب دعوته لكافة التيارات السياسية بالتحلي بالنضج السياسي والبناء على ما تحقق من مكتسبات وعدم الزج بالواقع السياسي والاجتماعي في مهاترات سياسية لا تجدي نفعا ولا تقدم جديدا.

حزب الانتخابات الرئاسية إشراف قضائي المعارضة القوى السياسية

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