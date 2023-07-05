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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

هل ركعتي الشروق تغني عن صلاة الضحى؟.. أمين الفتوى يرد

صدى البلد

قال الدكتور رمضان عبدالرازق عضو اللجنة العليا للدعوة بالأزهر الشريف،  إن صلاة الشروق هي ركعتين تصليان في أول وقت الضحى، حيث أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن من صلي الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى شروق الشمس فصلى ركعتين فقد كتب له حج وعمرة تامة، لافتا إلى أن أداء ركعتي الضحى عند التاسعة والعاشرة صباحا أفضل، ومن لم يستطع فصلاة الشروق هي صلاة الضحي هي صلاة الإشراق.

هل أقضي صلاة الضحى إذا فاتتني
قال الشيخ أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية وأمين الفتوى بدار الإفتاء، إن خروج صلاة الضحى عن وقتها الذي يبدأ من بعد شروق الشمس ب15 دقيقة، وينتهي قبل أذن الظهر ب10 دقائق، لا يعني فواتها.

وأضاف «ممدوح» فى إجابته عن سؤال ورد إليه يقول صاحبه: « صليت صلاة الظهر ثم تذكرت اني لم أصلى الضحي؛ فلهل يصح لي قضاءها؟»، وذلك عبر الصفحة الرسمية لدار الافتاء ب « اليوتيوب»، أنه يجوز قضاء السنن الرواتب من الصلوات ومنها صلاة الضحي، كما هو الراجح من أقوال الفقهاء.

وأوضح أنه من السنة المحافظة على أداء السنن الرواتب في أوقاتها المحددة كما وردت؛ مشيرة إلى أن السنة الراتبة القبلية للصلاة توقظ القلب وتهيئه للخشوع في الفريضة، والسنة الراتبة البعدية للصلاة تجبر ما وقع فيها من النقص والخلل.

ركعتي الشروق صلاة الضحى الدكتور رمضان عبدالرازق هل أقضي صلاة الضحى إذا فاتتني

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