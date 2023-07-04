بيان عاجل لمنظمة شنجهاي للتعاون بشأن مواجهة التهديدات في الفضاء السيبراني

أصدرت دول منظمة شنجهاي للتعاون، اليوم الثلاثاء، إعلان نيودلهي المشترك الموقع بعد الاجتماع عبر الإنترنت لمجلس رؤساء دول المنظمة الذي أقيم في العاصمة الهندية نيودلهي.

وقالت دول منظمة شنجهاي للتعاون في البيان المشترك، إن الأمم المتحدة تلعب دورًا رئيسيًا في مواجهة التهديدات في الفضاء السيبراني، لافتة إلى الحق السيادي للدول في السيطرة على الإنترنت داخل قطاعها الوطني.

وأكدت الدول الأعضاء على الدور الرئيسي للأمم المتحدة في مواجهة التهديدات في فضاء المعلومات، وخلق فضاء إعلامي آمن وعادل ومفتوح مبني على مبادئ احترام سيادة الدول وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى.

كما أعتبرت الدول الأعضاء في منظمة شنجهاى، أنه من المهم ضمان حقوق متساوية لجميع البلدان لتنظيم الإنترنت والحق السيادي للدول في إدارته في قطاعها الوطني.

وعبرت دول منظمة شنجهاي للتعاون في البيان المشترك اعتراضها بشكل قاطع على عسكرة مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وأضاف البيان المشترك، أن الدول الأعضاء يدعمون تطوير القواعد والمبادئ والمعايير العالمية للسلوك المسؤول للدول في هذا المجال، ويرحبون على وجه الخصوص بوضع اتفاقية دولية شاملة تحت رعاية الأمم المتحدة ضد استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لأغراض إجرامية.

وأشار البيان إلى أن الدول الأعضاء سيواصل التعاون في إطار آليات التفاوض المتخصصة في الأمم المتحدة وغيرها من المحافل الدولية.